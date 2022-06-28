Лукашенко: вы хорошо знаете, чего хотите добиться, но делайте это на родной земле

Новости Беларуси. Сплав молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит белорусам в бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Об этом заявил 28 июня Президент Беларуси, обращаясь к выпускникам во время Республиканского бала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напутствуя выпускников, Президент попросил учесть глобальные уроки и ошибки других. Чтобы не повторять и не тратить время. Время – самый ценный ресурс.