Лукашенко: вы хорошо знаете, чего хотите добиться, но делайте это на родной земле

Новости Беларуси. Сплав молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит белорусам в бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Об этом заявил 28 июня Президент Беларуси, обращаясь к выпускникам во время Республиканского бала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напутствуя выпускников, Президент попросил учесть глобальные уроки и ошибки других. Чтобы не повторять и не тратить время. Время – самый ценный ресурс.
Лукашенко – выпускникам вузов: «Мы свой путь прошли. Плохо или хорошо – вам судить в том числе. Сделайте лучше». Читать здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что вы хорошо знаете, чего хотите добиться, до каких высот добраться. Но помните одно: делайте это на родной земле. Некоторые из вас думают: там легче и лучше. Учитесь на чужих ошибках. Те, кто там, спросите у них, как им там. А потом делайте свои шаги. А вообще, попробуйте, не торопитесь, попробуйте здесь. Если уже, извините меня, припрет, махните туда – будет с чем сравнить. Но в то же время, часто говорю об этом, делайте все вовремя. Убежден, что вы хорошо знаете, как идти и куда идти. Я желаю вам только того, чтобы у вас хватило знаний и сил, мужества преодолеть те вызовы, которые бросает нам время.