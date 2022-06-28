Гендиректор СТВ: «Линейное телевидение ещё будет жить. Но его чуть-чуть надо трансформировать»
Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Виктория Попова, ведущая:
Новый медиаизмеритель, который работает в Беларуси чуть больше года, сообщает нам, что среднесуточный охват телевидения в стране – без малого 60 %. Это 4 миллиона человек. Для меня это удивительные цифры. А мы с вами обсуждали, что слухи ходят о смерти линейного телевидения (на диджитал-конференциях). Судя по всему, они преждевременные. Что можете сказать, вас эти цифры радуют?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Меня эти цифры радуют, и я не настолько отношусь к тем скептикам, которые говорят о том, что линейное телевидение скоро канет в Лету. Нет. Эти разговоры ходят уже на протяжении пяти-семи лет. Это понятно, что есть некое нагнетание в сторону новых технологий. Конечно, они развиваются. Конечно, это больше мобильности, это гаджеты, но линейное телевидение до сих пор востребовано. Просто этими всеми инструментами, как мессенджеры и линейное телевидение, назовем это так, надо умело пользоваться. Информация в линейном телевидении одна, а в мессенджерах, в социальных сетях – это другая упаковка, просто переупаковываешь, делаешь другую вещь.
Виктория Попова:
То есть разные форматы просто.
Александр Осенко:
Разные форматы, поэтому я думаю, что линейное телевидение еще будет жить. Но его чуть-чуть надо трансформировать. Я подразумеваю, что линейное телевидение подразумевает больше аналитики, больше временного простора для этого.
Виктория Попова:
Вы все время говорите: трансформировать, трансформировать. Куда вы хотите его трансформировать?
Александр Осенко:
Речь идет о контентном наполнении. Хотелось бы побольше рассуждений, то есть понятийных вещей. Не просто констатация факта, а зачем, почему – вот это самое главное. Чтобы, включая телевизор, смотря государственные средства массовой информации, телезритель понимал, что ему расскажут, покажут новость со всех сторон, будет некое экспертное мнение, и он в конце концов разберется в той ситуации, которая происходит.
«Это новые горизонты для реализации». Александр Осенко рассказал о своем приходе на должность гендиректора СТВ