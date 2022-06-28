Гендиректор СТВ: «Линейное телевидение ещё будет жить. Но его чуть-чуть надо трансформировать»

Виктория Попова, ведущая: Новый медиаизмеритель, который работает в Беларуси чуть больше года, сообщает нам, что среднесуточный охват телевидения в стране – без малого 60 %. Это 4 миллиона человек. Для меня это удивительные цифры. А мы с вами обсуждали, что слухи ходят о смерти линейного телевидения (на диджитал-конференциях). Судя по всему, они преждевременные. Что можете сказать, вас эти цифры радуют?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Меня эти цифры радуют, и я не настолько отношусь к тем скептикам, которые говорят о том, что линейное телевидение скоро канет в Лету. Нет. Эти разговоры ходят уже на протяжении пяти-семи лет. Это понятно, что есть некое нагнетание в сторону новых технологий. Конечно, они развиваются. Конечно, это больше мобильности, это гаджеты, но линейное телевидение до сих пор востребовано. Просто этими всеми инструментами, как мессенджеры и линейное телевидение, назовем это так, надо умело пользоваться. Информация в линейном телевидении одна, а в мессенджерах, в социальных сетях – это другая упаковка, просто переупаковываешь, делаешь другую вещь.

Виктория Попова:

То есть разные форматы просто.

Александр Осенко:

Разные форматы, поэтому я думаю, что линейное телевидение еще будет жить. Но его чуть-чуть надо трансформировать. Я подразумеваю, что линейное телевидение подразумевает больше аналитики, больше временного простора для этого.