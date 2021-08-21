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Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв

21 августа 2021 11:37
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Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти так же много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что влияет на качество авто и когда в продаже появится первый белорусский электрокар.

Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв-1

Яна Шипко, корреспондент:
А сейчас у меня есть возможность почувствовать себя водителем-испытателем. Для тест-драйва я выбрала одну из таких премиум, можно сказать, моделей Geely. Это Geely Tugella в таком красивом вишневом цвете и максимальной комплектации. Ну что, поехали.

Разгон до сотни за 6,9 секунды. 238 лошадей. Полный привод. 

Яна Шипко:
Двигатель здесь самый мощный из всей линейки, которую собирают в Беларуси. Двухлитровый. Турбо. И это, конечно, ощущается.

Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв-4

Этот кроссовер с модным кузовом и спойлером как плавник акулы придется по душе любителям динамичной, но комфортной езды. Впрочем, я не эксперт. Из того, что нравится автоледи, отмечу оттенок кузова, панорамную крышу и очень информативную панель.

Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв-7

Яна Шипко:
Здесь очень легкий и удобный в управлении руль, прямо для блондинок очень информативный, мультимедийный экран, вплоть до того, что здесь даже считываются дорожные знаки.

Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв-10

Яна Шипко:
В общем, сейчас из моделей, представленных здесь, есть что выбрать любителям разного стиля езды.

С китайского Geely – это «счастье». Вы скажете, слишком материально. Это ведь давно не роскошь, и все-таки радостных эмоций в нашу жизнь скорость и комфорт, полученные от автомобиля, прибавляют. Ну, а мы лично убедились, что для работников завода эта марка точно счастливая. И создают авто, и выбирают в качестве своего средства передвижения по любви.

Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв-13

Кстати, предприятие планирует добрать в следующем году штат сотрудников и перейти на двухсменную работу. Спрос-то пока превышает предложение. А с такой динамикой у первой в истории легковушки белорусской сборки в нашей стране все шансы стать народным автомобилем.

На него уже более 300 заявок. Протестировали Geely «Геометрия С» – подробнее здесь

# Предприятия Беларуси # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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