Панорамная крыша и информативная панель. Взяли Geely Tugella на тест-драйв

Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти так же много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что влияет на качество авто и когда в продаже появится первый белорусский электрокар.

Яна Шипко, корреспондент:

А сейчас у меня есть возможность почувствовать себя водителем-испытателем. Для тест-драйва я выбрала одну из таких премиум, можно сказать, моделей Geely. Это Geely Tugella в таком красивом вишневом цвете и максимальной комплектации. Ну что, поехали. Разгон до сотни за 6,9 секунды. 238 лошадей. Полный привод. Яна Шипко:

Двигатель здесь самый мощный из всей линейки, которую собирают в Беларуси. Двухлитровый. Турбо. И это, конечно, ощущается.

Этот кроссовер с модным кузовом и спойлером как плавник акулы придется по душе любителям динамичной, но комфортной езды. Впрочем, я не эксперт. Из того, что нравится автоледи, отмечу оттенок кузова, панорамную крышу и очень информативную панель.

Яна Шипко:

Здесь очень легкий и удобный в управлении руль, прямо для блондинок очень информативный, мультимедийный экран, вплоть до того, что здесь даже считываются дорожные знаки.

Яна Шипко:

В общем, сейчас из моделей, представленных здесь, есть что выбрать любителям разного стиля езды. С китайского Geely – это «счастье». Вы скажете, слишком материально. Это ведь давно не роскошь, и все-таки радостных эмоций в нашу жизнь скорость и комфорт, полученные от автомобиля, прибавляют. Ну, а мы лично убедились, что для работников завода эта марка точно счастливая. И создают авто, и выбирают в качестве своего средства передвижения по любви.