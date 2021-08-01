Квадрокоптеры, самолёт и даже «танк». Вот как сотрудники МЧС и лесхозов спасают леса от пожаров

Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с использованием авиации. Площадь возгорания удалось сократить почти вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако до полной победы над огнем еще далеко. Особенность такого пожара в том, что торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой. Ситуация осложняется ветреной погодой, дефицитом воды в месте бедствия, а также глубоким залеганием торфа. Кроме того, в районе активно идет уборка урожая на прилегающих к очагу пожара полях. Подробнее о работе белорусских спасателей – в материале Виктора Пралича.

В зависимости от масштабов возгорания, сотрудники принимают решение, какой техникой тушить. В арсенале пожарной службы от небольшого квадрокоптера до многотонных автоцистерн. Но иногда в небо поднимают и самолет. Правда, пока обходятся без. В 2021 году его миссия больше заключается в ежедневном облете Витебской области для контроля ситуации. «Она реагирует даже на туман». Вот с помощью чего сотрудники МЧС так быстро приезжают на лесной пожар

Сверху видно хорошо, но основную силу против огненной стихии направляют бойцы МЧС на земле. Для труднодоступных мест есть специальные багги и квадроциклы. Такой технике препятствия нипочем. На ней же и доставляют по бездорожью пожарных для тушения. Где нет водоемов и куда не доехать автоцистерне – используют ранцевые опрыскиватели. Объем каждого – 20 литров. Что нужно помнить, когда разводишь костер в лесу? Рассказали в МЧС

Антон Оплачко, заместитель начальника ЦОУ – начальник штаба ликвидации ЧС Витебского ОУМЧС:

При больших лесных пожарах глобальный ущерб наносится экологический природе, а также материальный. При развившимся пожаре угроза наступает и населенным пунктам. Ни для кого не секрет, что были случаи в Российской Федерации, что пожар с леса приходил в населенный пункт и уничтожал полностью населенные пункты. Поэтому первоочередной задачей у нас – это ликвидировать лесной пожар.

Эти кадры выжженной земли – лето 2020 года. Тогда в 35 километрах от Витебска горели три гектара торфяников. Только в 2021-м на территории региона ликвидировано 15 возгораний в лесах.

Дисненский лесхоз – один из немногих в стране, чья территория на 36 % покрыта болотами. В сезон эти места становятся Меккой для любителей клюквы, а потому здесь горячая пора не за горами. Пока же по таким местам ежедневно в одиночестве катается «Роса». Специальная техника для болот. Сегодня ее задача патрулировать.

Но не «Росой» единой! В случае пожара, готов в любую минуту выехать и болотоход. Этой многотонной машине любая преграда не преграда. В общем, и болота танки не боятся.

Эти болота входят в Республиканский гидрологический заказник. На территории «прописаны» растения и животные из Красной книги. Здесь больше запретов, чем разрешений. Тем не менее, по статистике, 95 пожаров из 100 возникают по причине человека.