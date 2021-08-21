В ЕС обсуждается отмена запрета на использование воздушного пространства Беларуси. Мнение экспертов

Новости Беларуси. Сразу несколько европейских авиаперевозчиков начали продавать билеты на рейсы в Минск. Это польская LOT, немецкая Lufthansa и латвийская airBaltic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый рейс Lufthansa из Франкфурта запланирован на 21 сентября, обратный вылет – на следующий день. Польская LOT планирует вылеты на октябрь. В планах airBaltic наладить авиасообщение с Беларусью в ноябре.

Эксперты сходятся во мнении, что в Евросоюзе уже обсуждается вопрос отмены запрета на использование воздушного пространства Беларуси. И, судя по всему, LOT, Lufthansa и airBaltic об этом знают.