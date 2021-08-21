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«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

21 августа 2021 11:47
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Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?-1

За это время участники автопробегов успели проложить патриотические маршруты через всю страну, посетить различные города и производства. К колоннам автомобилей с государственной символикой традиционно может присоединиться каждый желающий. И таких с каждой неделей становится все больше. Участниками акции движет желание сплотиться и показать любовь к своей стране. Год спустя после первого автопробега единомышленники символично проехали тем же маршрутом – от аквапарка «Лебяжий» по проспектам Победителей и Независимости.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?-4

Я в автопробегах участвую полгода. Помню, когда я первый раз пришла. Была очень неуверенная в себе, во всем происходящем. Тут нашла друзей. Во многом поменяла свои отношения внутренние ко всему происходящему и много увидела правды.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?-7

Приехали поздравить автопробег с годовщиной, с днем рождения. Всегда ездили, всегда поддерживали нашу страну, Президента Александра Григорьевича. Для нас гордость быть здесь сегодня с нашим флагом.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?-10

Это драйв, это эмоции, это сила. Показать, что нас много, показать, мы есть, показать, что любим нашу страну, нашего Президента.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?-13

Символично, что финиширует юбилейный автопробег у Кургана Славы. Здесь к Году народного единства в эти выходные развернулись интерактивные экспозиции, которые знакомят с историей партизанского движения и народными промыслами Минской области.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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