«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Александр Александрович, спасателям хочется прийти послужить – люди хотят идти в МЧС, меньше не стало?

Александр Морев, заместитель начальника Октябрьского районного отдела по ЧС Минска:

Не, конечно, абсолютно. Люди приходят, ребята крепкие, спортсмены. Они понимают, какие задачи здесь делают. У многих есть знакомые, родственники, которые проходят службу в органах и подразделениях, и они знают, с чем сталкиваются. Они хотят тушить пожары, спасать людей. Для молодежи это адреналин, драйв, когда ты по тревоге выезжаешь на пожар, у тебя по сообщению горит квартира, там есть люди. Адреналин зашкаливает.