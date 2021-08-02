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«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС

02 августа 2021 19:34
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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. 

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Александрович, спасателям хочется прийти послужить – люди хотят идти в МЧС, меньше не стало?

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС-1

Александр Морев, заместитель начальника Октябрьского районного отдела по ЧС Минска:
Не, конечно, абсолютно. Люди приходят, ребята крепкие, спортсмены. Они понимают, какие задачи здесь делают. У многих есть знакомые, родственники, которые проходят службу в органах и подразделениях, и они знают, с чем сталкиваются. Они хотят тушить пожары, спасать людей. Для молодежи это адреналин, драйв, когда ты по тревоге выезжаешь на пожар, у тебя по сообщению горит квартира, там есть люди. Адреналин зашкаливает.

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС-4

Алена Сырова, СТВ:
Весомый вклад в то, что к вам хотят идти, играет и тот пиар, который устраивает ваша пресс-служба. Мы видим много роликов в интернете. Это действительно выглядит так, будто спасатели – это супергерои, не меньше.

Александр Морев:
Все правильно. Этому уделяется очень большое внимание, проделывается большая работа. Куда ни посмотри, вдоль кольцевой вы проезжаете или в городе находитесь, в общественном транспорте, видите билборды, где спасатель в форме супергероя выносит из горящей квартиры человека. На самом деле так и происходит в реальной жизни и работе, только это гораздо сложнее, тяжелее, к этому надо идти, готовиться, быть физически, морально готовым. Ребята знают, куда они идут. Они хотят этого. 

«Это адреналин, драйв». Спасатель о том, почему молодые люди идут в МЧС-7

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# МЧС Беларуси # общество # Александр Морев # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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