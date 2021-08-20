В Клецком районе спасатели помогли мальчику достать застрявшую в бетонных плитах руку

Новости Беларуси. В Клецком районе спасатели помогли ребенку освободить зажатую бетонными плитами руку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

19 августа 10-летний мальчик играл на пустыре в агрогородке Яновичи, где находились строительные материалы, по неосторожности засунул руку между железобетонными плитами и не смог ее достать.