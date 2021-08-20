В Клецком районе спасатели помогли мальчику достать застрявшую в бетонных плитах руку

Новости Беларуси. В Клецком районе спасатели помогли ребенку освободить зажатую бетонными плитами руку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Клецком районе спасатели помогли ребенку освободить зажатую бетонными плитами руку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
19 августа 10-летний мальчик играл на пустыре в агрогородке Яновичи, где находились строительные материалы, по неосторожности засунул руку между железобетонными плитами и не смог ее достать.
На помощь вызвали спасателей. С помощью гидравлического инструмента сотрудникам удалось освободить застрявшую руку. Мальчика доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой.