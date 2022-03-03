Художественная литература у нас востребована. Какие книги покупают белорусы?
Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Светлана, подскажите, пожалуйста, статистику по вашему направлению. Все-таки какие сейчас книги предпочитают белорусы? Это художественная направленность, научно-популярная, историческая – что больше покупается?
Светлана Гук, заместитель генерального директора ОАО «Белкнига»:
Если судить по той реализации товара, которая идет через нашу сеть «Белкнига» – то, конечно, это сегодня детская художественная литература. Очень большой пласт занимает учебно-методическая литература. Это и понятно. Сегодня, к счастью, в основном наша общеобразовательная школа базируется на печатной, бумажной книге, на тетрадях на печатной основе. То есть это все то, что используется в школе.
Если говорить о литературе, то я бы не сказала, что художественная литература у нас не востребована. Она востребована. И не может не радовать, что сейчас в наших книжных магазинах чувствуется определенный рост интереса к белорусскоязычной литературе. То есть «Белкнига» для себя, чтобы понимать, что мы продаем, сколько продаем, как продаем, делает ежеквартальные рейтинги продаж. Мы смотрим, что и как продается. Так вот, в десятку лучших книг попадает практически пять-шесть белорусских книг. И вот это не может не радовать.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Очень приятно.
Юлия Крыницкая:
И какие писатели?
Светлана Гук:
В основном, последнее время это был Короткевич в разных вариантах. Учитывая, что в прошлом году было 90-летие со дня рождения, поэтому это Короткевич. Его «Дикая охота короля Стаха», «Каласы пад сярпом тваім». Сейчас вышла «Леаніды не вернуцца да Зямлі» – тоже книга, которая сейчас пользуется определенным, таким повышенным спросом.
«Школьную программу ребенок должен освоить». Как справиться с литературой, обязательной к прочтению – подробнее здесь.