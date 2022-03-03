Художественная литература у нас востребована. Какие книги покупают белорусы?

Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Гук, заместитель генерального директора ОАО «Белкнига»:

Если судить по той реализации товара, которая идет через нашу сеть «Белкнига» – то, конечно, это сегодня детская художественная литература. Очень большой пласт занимает учебно-методическая литература. Это и понятно. Сегодня, к счастью, в основном наша общеобразовательная школа базируется на печатной, бумажной книге, на тетрадях на печатной основе. То есть это все то, что используется в школе.

Если говорить о литературе, то я бы не сказала, что художественная литература у нас не востребована. Она востребована. И не может не радовать, что сейчас в наших книжных магазинах чувствуется определенный рост интереса к белорусскоязычной литературе. То есть «Белкнига» для себя, чтобы понимать, что мы продаем, сколько продаем, как продаем, делает ежеквартальные рейтинги продаж. Мы смотрим, что и как продается. Так вот, в десятку лучших книг попадает практически пять-шесть белорусских книг. И вот это не может не радовать.