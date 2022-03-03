«Школьную программу ребёнок должен освоить». Как справиться с литературой, обязательной к прочтению?

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу: Что касается школьной программы: может быть, заставить нужно, чтобы он [ребенок – прим. ред.] учился и получал хорошие отметки. Но в свободное время художественную литературу заставлять читать? Оксана Юрьевна, ваше мнение?

Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Оксана Книжникова, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Заставлять, наверное, не нужно. Нужно как-то прививать. Школьную программу ребенок должен освоить в любом случае. В крайнем случае, может быть, это сокращенный вариант. Сокращенный вариант плюс фильм. Экранизация какого-то произведения подтолкнет ребенка для того, чтобы он прочитал это в полном объеме. Возможно, тогда, когда у него будет больше для этого времени. Сейчас очень популярны аудиокниги. Если ребенку удобно заниматься чем-то еще – есть люди, которые могут делать несколько дел сразу, у них мозг в режиме многозадачности очень хорошо справляется – значит, это может быть фоном: идти аудиокнига или даже та же экранизация. Но школьную программу ребенок должен освоить.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что даже можно похвалить лишний раз, мотивировать. Я помню себя в школьные годы. У меня правда, конечно, был гуманитарный класс. Мы прочитали всем классом «Войну и мир». Приходит наш учитель и говорит: «Знаете, вы входите в те редкие 8 % детей, которые прочитали «Войну и мир». Мы горды были этим, что, оказывается, чем-то отличаемся от других детей.