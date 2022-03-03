Анонсированный 3 марта второй раунд российско-украинских переговоров в Беларуси по-прежнему не начался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но от них стороны не отказываются.
Как заявил сегодня глава МИД России, решение кризиса вокруг Украины будет найдено.
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