Анонсированный 3 марта второй раунд российско-украинских переговоров в Беларуси по-прежнему не начался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но от них стороны не отказываются.

Как заявил сегодня глава МИД России, решение кризиса вокруг Украины будет найдено.

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