«По счастливой случайности не долетел». Белорусы рассказали, как на Донбассе их чуть не задел HIMARS

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов.
Григорий Азаренок, СТВ:
С 1 по 10 марта состоялась поездка белорусской делегации на Донбасс. В этот раз мы не были на освобожденных территориях, мы были в Луганске, город Брянка.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Были в новых регионах Российской Федерации – это Луганск, город Брянка, где замечательные люди во всех этих непростых условиях занимаются тем, что берегут нашу белорусскую национальную культуру, поют белорусские песни, танцы, стараются поддерживать очаги культурной многонациональной жизни, которой свойственно, если говорить про Луганщину и Донеччину, прекрасно понимают, были очень рады и нас видеть. Мы посетили Донецк, Волноваху, Горловку, передали большой гуманитарный груз, за что хочу сказать слова благодарности, не только от нашей акции, но и от тех бойцов на передовой, от мирных жителей, потому что передали много медикаментов, одеяла, одежду, носилки специальные передали в подразделение. Спасибо нашим ветеранским организациям. И все нужно было, все действительно востребовано. И эту работу мы будем дальше продолжать, потому что таким образом мы приближаем нашу победу. Каждый из нас сегодня способен спасать и спасает таким образом человеческие жизни. Это жизни раненых бойцов, мирных людей, которые каждый день находятся под обстрелами. Каждый день существует угроза их жизни. Это страшно, канонада не стихала ни на день. Каждый день прилеты, работает артиллерия и вражеская, в ответ огрызается шквалом огня своя. Мы даже тоже попали в неприятную историю, есть что рассказать. В Волновахе прилетел HIMARS, один сбили, один фактически сложил здание. Буквально в 20-ти метрах.
Григорий Азаренок:
Первый был пристрелочный, который упал, а второй летел прямо к нам, но ПВО сработало.
Сергей Лущ:
По счастливой случайности не долетел, а мы были буквально в 20-ти метрах на мероприятии. Конечно, это тревожно, но я рад, что у нас сложилась хорошая команда. Наши журналисты показали высокий уровень профессионализма – уже шесть замечательных дневников донбасских. Сам с большим удовольствием это смотрю, не только как воспоминания. Это очень важно аудитории показывать и рассказывать, но и самим важно быть там, на месте, формировать позицию, понимание того, что происходит. Из первых уст это рассказывать, но и видеть своими глазами. Сейчас все баснописцы и диванные эксперты, мы их видим тут же.
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