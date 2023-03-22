«По счастливой случайности не долетел». Белорусы рассказали, как на Донбассе их чуть не задел HIMARS

Сергей Лущ, общественный деятель:

Были в новых регионах Российской Федерации – это Луганск, город Брянка, где замечательные люди во всех этих непростых условиях занимаются тем, что берегут нашу белорусскую национальную культуру, поют белорусские песни, танцы, стараются поддерживать очаги культурной многонациональной жизни, которой свойственно, если говорить про Луганщину и Донеччину, прекрасно понимают, были очень рады и нас видеть. Мы посетили Донецк, Волноваху, Горловку, передали большой гуманитарный груз, за что хочу сказать слова благодарности, не только от нашей акции, но и от тех бойцов на передовой, от мирных жителей, потому что передали много медикаментов, одеяла, одежду, носилки специальные передали в подразделение. Спасибо нашим ветеранским организациям. И все нужно было, все действительно востребовано. И эту работу мы будем дальше продолжать, потому что таким образом мы приближаем нашу победу. Каждый из нас сегодня способен спасать и спасает таким образом человеческие жизни. Это жизни раненых бойцов, мирных людей, которые каждый день находятся под обстрелами. Каждый день существует угроза их жизни. Это страшно, канонада не стихала ни на день. Каждый день прилеты, работает артиллерия и вражеская, в ответ огрызается шквалом огня своя. Мы даже тоже попали в неприятную историю, есть что рассказать. В Волновахе прилетел HIMARS, один сбили, один фактически сложил здание. Буквально в 20-ти метрах.

Григорий Азаренок:

Первый был пристрелочный, который упал, а второй летел прямо к нам, но ПВО сработало.