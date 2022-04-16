«Наш цирк на данный момент лучший в Европе». Работники Белгосцирка о новых программах и профессиональном празднике

Куда детвора готова лететь сломя голову, так это в цирк. Яркое шоу и спецэффекты, забавные питомцы, бесстрашные акробаты и гимнасты, и самое главное – смешные до слез клоуны. А аромат сладкой ваты, попкорна и газировки в антракте дополняют идеальную картинку веселья. Но не только дети любят цирк. Нам, взрослым, тоже важно почувствовать себя детьми и с головой окунуться в атмосферу веселья. Что интересного происходит на белорусской арене, расскажут гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Владимир Шабан, директор Белгосцирка; Дмитрий Александров, артист-конферансье; Андрей Теплыгин, дрессировщик, а также очаровательная обезьянка Кузя.

Какой сегодня уровень белорусского цирка? Юлия Самусенко, ведущая:

Как вы оцениваете на данный момент уровень белорусского цирка?

Владимир Шабан, директор Белгосцирка:

Не мы оцениваем, а оценивает зритель. И мы счастливы, когда просто билетов лишних нет, когда спрашивают на крыльце: «Можно ли у вас приобрести лишний билетик?» Это для нас очень важно. Как и в любом другом учреждении, есть книга жалоб и предложений, и она у нас полнится только хорошими отзывами. Сегодня еще электронные СМИ тоже пестрят положительными отзывами. Для нас это очень важно. Юлия Самусенко:

Может быть, вы сможете назвать, какой цирк для вас эталонный? Владимир Шабан:

Я побывал во многих цирках мира. Я, наверное, устами вице-президента Монте-Карло Урса Пилица [Вице-президент международного циркового фестиваля в Монте-Карло – прим.ред.] скажу. Когда он впервые появился в 2019 году в нашем здании цирка, он был просто шокирован. Он говорит: «Это фантастика». Вы знаете, это действительно так, потому что наш цирк на данный момент лучший в Европе. Андрей Талыгин о любимых зверьках-коллегах Юлия Самусенко:

Андрей, а почему именно обезьяны? Говорят, что они те еще сорванцы.

Андрей Теплыгин, дрессировщик:

У меня папа был дрессировщиком в цирке. Когда я был маленьким ребенком, я еще не мог сам все делать, а он мне помог сделать номер с собачками. Но я потом стал старше, и так судьба сложилась. И с обезьянами, конечно же, интереснее, чем с собаками. Юрий Царев, ведущий:

Кстати, я хотел завести обезьянку, но жена мне сказала: «Заведи еще одну квартиру, а потом поговорим». Какое им пространство нужно для обычной жизни?

Андрей Теплыгин:

Знаете, тут по-разному, как и у человека. В молодости дети любят бегать и играть, а с возрастом хочется лежать на диване перед телевизором. Тут то же самое. Детенышу нужно движение постоянно, а есть у нас папаша, так ему все равно. Он сядет где-нибудь в углу вместе с малышом, и перебирают друг друга, общаются. Новая программа Белгосцирка и выступление на «Славянском базаре»

Юлия Самусенко:

Дмитрий, а чего ждать в новой программе зрителям?

Дмитрий Александров, артист-конферансье Белгосцирка:

Тизер будет. Наша новая программа стартует 14 мая. Называться она будет «В отпуск без носков». Это история одного человека, обычного жителя большого города, который работает по профессии, живет на зарплату, у него нет вредных привычек, и он в предвкушении отпуска находится. Но вопрос: состоится ли его отпуск, как он состоится, какие метаморфозы его ждут? Об этом в нашей новой программе. Юлия Самусенко:

Я знаю, что в этом году вы впервые принимаете участие «Славянском базаре». Что представят артисты? Чем будете удивлять публику?

Владимир Шабан:

Программа будет уникальной. Она на 99 % будет состоять из чисто белорусских артистов. Есть особенности. Допустим, там открытая площадка, и если, как сегодня, Андрей работает с дирижаблем, то там дирижабль никак не пойдет. Поэтому жонглеры тоже не будут использовать кольца, а только мечи, потому что они более массивные, то есть ветром все сдувает. Там ограниченный потолок в восемь метров – и все. А у нас же потолок в 22 метра. И медведей не повезешь, понимаете? Немножко есть особенности этой площадки, но программа уже практически сформирована. 13 июля у нас состоится увертюра. То есть перед официальным открытием, которое будет 14 июля, мы будем работать и 13 июля. В 21:00 мы начинаем, и час сорок для нашего зрителя мы будем работать. Мы практически все жанры туда включили, исходя из реальных возможностей. То есть будут, конечно, братья наши меньшие, но они будут работать в ограниченном пространстве. Юрий Царев:

Андрей, я так понимаю, что Кузя может нам что-то показать.

Юлия Самусенко:

Хочется, чтобы вы поздравили с праздником.