Наталья Кочанова о субботнике: мы все вместе выходим, чтобы сделать нашу страну краше

Новости Беларуси. Около двухсот человек участвуют в субботнике в мемориальном комплексе в Масюковщине. Он был воздвигнут в память о погибших в лагере смерти «Шталаг-352» – крупнейшем на территории Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рука об руку члены Совета Республики, школьники, суворовцы и представители молодежного парламента. После зимы работы здесь немало. Нужно очистить от грязи и пыли мемориальные плиты, убрать прошлогоднюю листву. Все это делают бережно и с трепетом, отдавая дань памяти жертвам. В годы войны здесь погибли более 80 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен. Жертвами немецких карателей стали и мирные жители.