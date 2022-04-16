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Наталья Кочанова о субботнике: мы все вместе выходим, чтобы сделать нашу страну краше

16 апреля 2022 10:51
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Новости Беларуси. Около двухсот человек участвуют в субботнике в мемориальном комплексе в Масюковщине. Он был воздвигнут в память о погибших в лагере смерти «Шталаг-352» – крупнейшем на территории Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Кочанова о субботнике: мы все вместе выходим, чтобы сделать нашу страну краше-1

Рука об руку члены Совета Республики, школьники, суворовцы и представители молодежного парламента. После зимы работы здесь немало. Нужно очистить от грязи и пыли мемориальные плиты, убрать прошлогоднюю листву. Все это делают бережно и с трепетом, отдавая дань памяти жертвам. В годы войны здесь погибли более 80 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен. Жертвами немецких карателей стали и мирные жители.  

Наталья Кочанова о субботнике: мы все вместе выходим, чтобы сделать нашу страну краше-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Традиционно мы все вместе в этот день, когда объявляется республиканский субботник, выходим, чтобы сделать нашу страну краше. Чтобы привести в порядок наши города, наши районные центры. Поэтому сегодня мы вместе здесь на этом святом для нас месте. Не только для горожан и города Минска, а для всей нашей страны, потому что это наша память.  

Наталья Кочанова о субботнике: мы все вместе выходим, чтобы сделать нашу страну краше-7

В районе мемориального комплекса высадят можжевельник. Каждый куст как живой монумент – символ памяти и благодарности мирных поколений.  

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# Субботники в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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