Наталья Кочанова о субботнике: мы все вместе выходим, чтобы сделать нашу страну краше

Новости Беларуси. Около двухсот человек участвуют в субботнике в мемориальном комплексе в Масюковщине. Он был воздвигнут в память о погибших в лагере смерти «Шталаг-352» – крупнейшем на территории Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рука об руку члены Совета Республики, школьники, суворовцы и представители молодежного парламента. После зимы работы здесь немало. Нужно очистить от грязи и пыли мемориальные плиты, убрать прошлогоднюю листву. Все это делают бережно и с трепетом, отдавая дань памяти жертвам. В годы войны здесь погибли более 80 тысяч солдат и офицеров, попавших в плен. Жертвами немецких карателей стали и мирные жители.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Традиционно мы все вместе в этот день, когда объявляется республиканский субботник, выходим, чтобы сделать нашу страну краше. Чтобы привести в порядок наши города, наши районные центры. Поэтому сегодня мы вместе здесь на этом святом для нас месте. Не только для горожан и города Минска, а для всей нашей страны, потому что это наша память.