Лукашенко о новом музее в Хатыни: «Упростите его до невозможности. Главное – экспозиция, которая там будет»

Новости Беларуси. Традиционно на субботнике вместе с белорусами и Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 апреля Президент принял участие в работах по благоустройству мемориального комплекса Хатынь. В настоящее время здесь начинается реализация масштабного проекта по капитальному ремонту с реконструкцией. Предусмотрено обновление территории, модернизация существующих зданий и строительство нового музея. По концепции это будет одноэтажное здание общей площадью 1 000 квадратных метров. Президент поручил как можно скорее приступить к работам и уже в ближайшее время доложить обо всех деталях. К 80-летию хатынской трагедии, которую Беларусь отметит уже в будущем году, проект должен быть завершен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надумайте делать под евроремонт. Там должна быть выложена разумно кирпичная кладка, стенка, как сейчас делают, возвышается модно. Так, чтобы это было приземленно к этой территории. И немедленно начинайте строить музей. Упростите его до невозможности. Главное – экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало.

После Президент присоединился к высадке деревьев. В составе бригад Александр Лукашенко работал на закладке парка исторической памяти: всего 149 саженцев – по количеству погибших жителей деревни Хатынь. Были также высажены плодовые деревья и кустарники возле символических срубов домов. В планах была лишь кленовая аллея, но глава государства настоял на символичном трио у каждого уничтоженного дома. Так, появились кусты шиповника и яблони.