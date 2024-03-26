Картофляники – простое и вкусное блюдо. Шеф-повар рассказал, как приготовить

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим картофляники. Для этого блюда нам понадобится предварительно отваренный картофель, зеленый лук, мука, крахмал, яйца, сметана, сливочное масло и майонез.

Предварительно отваренный картофель разминаем. Картофель лучше всего отваривать в кожуре, чтобы картошка не напитала слишком много воды. В этом блюде она не нужна. Также понадобится зеленый лук, укроп и петрушка. Используем только листочки. Добавляем соль, перец и перемешиваем.

Также понадобится куриное яйцо и картофельный крахмал. Замешиваем однородное тесто. Нужно 3-4 столовые ложки муки. Тесто на картофляники готово. Осталось его обжарить.

Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Из получившейся массы формуем небольшие шарики. Слегка обваливаем их в муке и придаем форму маленьких котлет. Укладываем на сковородку.

Обжариваем картофляники на несильном огне с двух сторон. Одну сторону подрумяним, когда перевернем, добавим сливочное масло. Сливочное масло придаст аромат и вкус блюду.

Также картофляники можно готовить не просто классические пустые, а добавить в них начинку. Можно добавить сыр или жареный лук. Можно грибов добавить либо какие-то мясные начинки.

Для приготовления картофляников лучше всего использовать картофель для жарки. В нем содержание крахмала выше, и у вас получится лучше результат.

Картофляники практически готовы, осталось приготовить соус. Для этого понадобится майонез.