Картофляники – простое и вкусное блюдо. Шеф-повар рассказал, как приготовить

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим картофляники. Для этого блюда нам понадобится предварительно отваренный картофель, зеленый лук, мука, крахмал, яйца, сметана, сливочное масло и майонез.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим картофляники. Для этого блюда нам понадобится предварительно отваренный картофель, зеленый лук, мука, крахмал, яйца, сметана, сливочное масло и майонез.
Предварительно отваренный картофель разминаем. Картофель лучше всего отваривать в кожуре, чтобы картошка не напитала слишком много воды. В этом блюде она не нужна. Также понадобится зеленый лук, укроп и петрушка. Используем только листочки. Добавляем соль, перец и перемешиваем.
Также понадобится куриное яйцо и картофельный крахмал. Замешиваем однородное тесто. Нужно 3-4 столовые ложки муки. Тесто на картофляники готово. Осталось его обжарить.
Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Из получившейся массы формуем небольшие шарики. Слегка обваливаем их в муке и придаем форму маленьких котлет. Укладываем на сковородку.
Обжариваем картофляники на несильном огне с двух сторон. Одну сторону подрумяним, когда перевернем, добавим сливочное масло. Сливочное масло придаст аромат и вкус блюду.
Также картофляники можно готовить не просто классические пустые, а добавить в них начинку. Можно добавить сыр или жареный лук. Можно грибов добавить либо какие-то мясные начинки.
Для приготовления картофляников лучше всего использовать картофель для жарки. В нем содержание крахмала выше, и у вас получится лучше результат.
Картофляники практически готовы, осталось приготовить соус. Для этого понадобится майонез.
Майонез – один из самых популярных и универсальных соусов. Очень важно, чтобы он был не только вкусный, но и качественный. Майонез «Провансаль городской» торговой марки «Золотая капля» густой, нежный, натуральный. В составе – яичный желток и растительное масло высшего качества. Майонез можно использовать в качестве заправки к салатам, приправы для горячих и холодных блюд.
Добавляю майонез, также сметану. Тщательно все перемешиваем. Получившим соусом заливаем картофляники. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Картофляники готовы. Украшаем микрозеленью. Приятного аппетита!
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