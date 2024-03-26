Василевская на МКС приступила к выполнению исследовательской части полёта

Новости Беларуси. Белорусская космонавтка Марина Василевская приступила к выполнению исследовательской части полета на МКС. Научную программу разрабатывали академии наук Беларуси и России совместно с «Роскосмосом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она включает семь целевых работ. Из них пять научно-исследовательских и два образовательных проекта. Это эксперименты в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций и других сферах. В частности, Марина Василевская получит новые данные о сохранности и свойствах штаммов молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий, исследует возможности управляемого формирования и фабрикации трехмерных структур в условиях микрогравитации из органических и неорганических материалов при помощи магнитных полей. Результаты всех проведенных исследований станут весомым шагом на пути развития белорусской науки.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это первый кирпич на том фундаменте, который был раньше заделан, после запуска наших искусственных спутников Земли. И я верю, я убежден, что будет построен целый дом. Это не последний полет. И это будет развиваться, потому что те научные эксперименты, которые проходят в невесомости, они дорогого стоят.

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Это не просто в космос, это идет дальнейшая перспектива в развитии экономическом, научном потенциале, там очень много направлений, которые будут развиваться с помощью наших ученых, нашей Академии наук.