«Это ужасно было, все плакали». Ребёнок блокадного Ленинграда о самых страшных 872 днях

8 сентября 1941 года – начало трагического события в Ленинграде. В этот день сомкнулось блокадное кольцо вокруг города. Простые и ни в чем не повинные люди остались без еды, света, тепла и любой связи с внешним миром на 872 мучительных дня. Без срока давности. Обвинение в преступлениях не пустые слова, а факты, подкрепленные документами, видеоматериалами, показаниями очевидцев. Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запускает рубрику «Мы помним».

Евгений Фарфель, участник Великой Отечественной войны, ребенок блокадного Ленинграда:

Помню начало войны. 22 июня 1941 года мы с мамой пошли гулять вдоль канала Грибоедова в Ленинграде. Был такой черный-черный репродуктор. И все люди бежали к этому репродуктору, ну и мы побежали. И это потом я маму спрашивал: «Мама, правда это было или нет?» Потому что детская память, это может быть ошибка… Она говорит: «Да, побежали». И тогда я услышал речь какого-то мужчины, но я не понимал, что это уже выступал Молотов о том, что фашистская Германия без объявления напала на Советский Союз и началась Вторая мировая, а для нас Великая Отечественная война. Это ужасно было, все плакали. Я и не мог понять, что нам еще предстоит впереди.

В начале блокады уже стало ясно, что продуктов в городе хватит не больше, чем на месяц. Вскоре хлеб обычным гражданам выдавался всего лишь от 125 до 200 граммов. Им ничего не оставалось делать, как приловчиться готовить еду из несъедобных материалов. Ночью в квартирах не зажигали керосиновые лампы, плотно занавешивали окна, чтобы обезопасить себя от зажигательных бомб. Евгений Фарфель:

Тут начались не только бомбежки, тут уже начались и артиллерийские обстрелы. Бомбежек было немного, они в основном бросали зажигательные бомбы. Девушки, молодые парни на крышах тушили их песком, тушили эти зажигалки. Я вышел на балкон, смотрю – летят самолеты. А у меня был пистолетик с пистонами, я начал стрелять. И вдруг что-то отделилось черное и полетело вниз, взорвалась. Такой произошел взрыв! Попало в соседний дом. Я испугался и побежал, спрятался под кровать. Кровать была большая, с пружинами. А там у меня был мой штаб, там была сабля деревянная, был танк. Вот даже фотография с этим танком у меня осталась.

Но самым страшным для маленького Жени был репродуктор, который висел в углу. Мальчик захотел его сжечь. Ведь именно из репродуктора на улице бил метроном и Ольга Берггольц объявляла: «Граждане, воздушная тревога. Граждане, воздушная тревога». И налетали самолеты. Малыш подумал, что если этот ящик сжечь, значит, не будет налетов.

Евгений Фарфель:

С этой буржуечки я взял щепочку, чтобы поджечь этот репродуктор. Бабушка вовремя обнаружила. Я бы его, конечно, поджег. Это ужас, ужас. Я не понимаю, где на самом яве, что я видел, то, что это произошло. Может, я это видел на экране. По приглашению губернатора Санкт-Петербурга, Полтавченко был. Нас везли на машине с вокзала Витебского на Лиговский проспект. Я посмотрел, и что-то произошло у меня в голове, я увидел вдруг сугробы. Метаморфоза какая-то произошла с памятью. Я даже вздрогнул, потом осмотрелся, вижу, что ходят люди и все. То есть я увидел то, что запечатлела детская память. Этот ужас. Вы сами понимаете, что очень трудно все это говорить. Я вспоминаю, стояла зенитная батарея недалеко. А я меленький подошел, шапку снял и стою. И мне солдат пшенную кашу дал. Вот мое воспоминание.