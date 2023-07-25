Хозяйский подход, снижение затрат и экономия. Придерживаются ли этой формулы белорусские аграрии?

Новости Беларуси. Аграрии страны близки к намолоту первого миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра далеко не заветная, но рубеж значимый. Ключевая задача из года в год одна – убрать без потерь и заложить в закрома качественный урожай. Тему продолжат наши корреспонденты.

– При какой температуре сейчас сушим?

– Сейчас температура у нас 60-70. Алена Мягчило постепенно вникает в особенности работы лаборанта зерносушильного комплекса. Обязанности для специалиста новые. Как и само предприятие в районе. После отработки распределения в столичном регионе девушка решила вернуться на малую родину. Развивать сельское хозяйство.

Алена Мягчило, лаборант зерносушильного комплекса сельхозпредприятия «Терра Ностра»:

Недавно принимали семена рапса. Привезли в районе 80 тонн. Пропустили через первичную зерноочистку и высушили.

Таких комплексов в стране немного, около десятка. Современная установка позволяет более качественно производить сушку зерна и очистку семян, минимизируя попадания сорных растений. А значит, на выходе получаем высококлассный продукт, который в дальнейшем идет и отечественным аграриям, и на экспорт. За год оборудование способно высушить 65 тысяч тонн зерна и 40 тысяч тонн семян.

Дмитрий Солодков, главный агроном сельхозпредприятия «Терра Ностра»:

Сменили технологию, подстроились под нее. Технология себя оправдала. Мы уже не пахали под озимый сев, под яровой. Мы сеяли в стерню специальными сеялками. Это дало результат. В связи с засухой, упадем максимум на 5 %. Потому что технология помогла нам пройти этот промежуток без дождей и без потерь.

Зерносушильная установка – инвестпроект, который был включен в государственную программу по поддержке аграрного бизнеса. Его стоимость – 17,5 миллиона рублей. Окупиться он должен за считаные сезоны. Причем в перспективе здесь будут заниматься сушкой не только своего зерна, но и соседних предприятий. В Витебской области запустили один из лучших зерносушильных комплексов в стране.

Готовиться к уборочной кампании в Беларуси начали еще осенью. Тогда же надзорные органы развернули мониторинг на полях. Неисправная техника, пожарная безопасность, человеческий фактор и отношение руководства к предстоящей работе. Оно и понятно: жатва – продовольственный фронт. И пройти его важно на высоком уровне, чтобы укрепить экономику. Ведь именно стабильная экономика гарантирует мир и покой, о чем не раз говорил Александр Лукашенко. Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рассчитывайте силы и ресурсы. Уровень организации работы и трудовой дисциплины должен быть образцовым. Вы видите, что происходит вокруг! Часто вас прошу и вам напоминаю: главное для того, чтобы были мир и покой, – это экономика.