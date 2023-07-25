В Витебской области запустили один из лучших зерносушильных комплексов в стране

Новости Беларуси. Уникальный и высокотехнологичный. В Витебской области к сезону массовой жатвы запустили крупный зерносушильный комплекс с линией подготовки зерна и семян. Его мощности позволяют за год пропускать 65 тысяч тонн урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс по оснащенности входит в десятку лучших на территории нашей страны. Он включен в перечень перспективных и значимых инвестпроектов, реализуемых в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес». Теперь местному сельхозпредприятию не требуется нести дополнительные затраты на сушку зерна и подготовку семян. Ранее это делали сторонние организации. В хозяйстве, которое обзавелось современным оборудованием, возделывают 15 видов зерновых и технических культур.

Андрей З убкевич, директор сельхозпредприятия « Т ер р а Н остра»: Комплекс очень актуален с учетом нашего севооборота, потому что большое количество культур, репродукций, сортов. Все это обрабатывать и подчищать оборудование перед каждой новой культурой желательно и необходимо. Именно за счет этого мы собираемся выдержать высокие показатели по качеству.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Такой уникальный комплекс по-своему, которые можно по пальцам одной руки пересчитать в нашей стране, и не только в нашей, но и в Российской Федерации. Мы видим, что это на нашей земле и это начинает активно работать.

Северный регион приступит к массовой уборке с наступлением благоприятной погоды. В целом по стране аграрии близки к намолоту первого миллиона тонн зерновых и зернобобовых.