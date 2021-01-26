Хотят предложить льготы при строительстве жилья. Представитель «Белой Руси» планирует поднять на ВНС квартирный вопрос

К масштабному событию готовится и Галина Гузовская. Женщина принимала активное участие в диалоговых площадках и круглых столах, поэтому знает, какие проблемы волнуют людей.

Новости Беларуси. 250 представителей общественного объединения «Белая Русь» примут участие в VI Всебелорусском народном собрании. 75 делегатов представят Минск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из важных вопросов – квартирный. Проблему строительства собственного жилья и доступности арендного делегат постарается озвучить на собрании. По мнению Галины Гузовской, жители, добившиеся профессиональных успехов, должны иметь определенные льготы.

Галина Гузовская, представитель Центральной районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Жыллёвае пытанне чым вострае? Таму што гэта ў першую чаргу вялікія выдаткі. Канешне, магчыма тут зрабіць на конкурснай аснове сярод прадстаўнікоў абсалютна розных прафесій, але тых, хто ўжо даказаў на справе, хто паказаў вынік на карысць сваёй дзяржавы, канкрэтна на карысць нават Мінска, таму што мы працуем у сталіцы, зрабіць ім такую своеасаблівую палёгку.

Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля. Шестой по счету форум соберет 2,7 тысячи участников и приглашенных. Делегатам предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет.

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