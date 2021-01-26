Владимир Андрейченко о направлениях развития до 2025 года: «Программа достаточно амбициозная, но вместе с тем она реалистична»

Новости Беларуси. Итоги прошедшей пятилетки и приоритетные направления развития до 2025 года. Эти ключевые моменты стали повесткой дня областного собрания участников шестого Всебелорусского народного собрания от Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый регион нашей страны имеет свои особенности и потенциал. Так, Витебской области решено уделить внимание нефтехимическому комплексу. В частности, реализации инвестпрограммы на «Нафтане». Внедрение новых технологий на флагманах региона – «Белвест», «Марко» и «Оршанский льнокомбинат». Развитие машиностроения и металлургии, увеличение вдвое экспорта пищевой продукции в агропромышленном комплексе. Все это, по мнению экспертов, даст возможность увеличить зарплату в полтора раза к концу пятилетки, а так же вырасти доходам местных бюджетов.

Глеб Гуленков, председатель Болбасовского поселкового исполкома, член VI Всебелорусского народного собрания:

Это в будущем будут образовываться промзоны, это рабочие места, это, конечно же, наши зарплаты. Ведь мы можем удержать молодежь, для которой мы, в частности, стараемся очень много чего делать. Как правило, лучше их удерживать и привлекать – это высокими зарплатами. Будет высокая зарплата, инфраструктуру уже чуть-чуть создали нормальную более-менее, будем ее развивать.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Конечно, надо, чтобы сегодня работала экономика, работало сельское хозяйство. Если они будут работать, будет у нас развитие и социальной сферы, и культуры, и образования. Ну и других аспектов, которые позволяют нам сегодня чувствовать комфортно, защищенно, действительно понимать, что мы живем сегодня в государстве XXI века.