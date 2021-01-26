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Для минчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сколько домов построят в Смолевичах в 2021 году?

26 января 2021 14:08
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Новости Беларуси. В 2021 году планируется масштабное строительство в Минской области. Только в городе-спутнике Смолевичи возведут 150 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Квартиры предназначены минчанам, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для минчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сколько домов построят в Смолевичах в 2021 году?-1

Строительство началось в 2020 году. Уже сдан дом на 192 квартиры. Сейчас возводят еще три высотных дома на 258 квартир. Всего планируется построить 19 домов, а это более 2 000 квартир.

Для минчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сколько домов построят в Смолевичах в 2021 году?-4

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:
Разделен на два квартала: квартал № 1 – для нужд Смолевич и Смолевичского района жителей и квартал № 2 – именно для нуждающихся города Минска.

В нашем квартале в этом году мы застройку завершаем. Уже два дома должны в первом квартале: один в январе ввести в эксплуатацию, семь домов закладываем в этом году, один из них переходящий на 2022 год.

В общей сложности мы сегодня планируем более 53 тысяч квадратных метров и 876 квартир – это наш квартал. И квартал города Минска.

Для минчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сколько домов построят в Смолевичах в 2021 году?-7

Кстати, в Смолевичах скоро откроют два детских сада на 230 мест каждый и школу на 1 200 мест.

# Строительство # общество # Андрей Ратомский # Фотофакт

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