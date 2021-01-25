«Чтобы воспитать гражданина будущего». Тему развития детских садов поднимут на ВНС

Новости Беларуси. На современном этапе необходимо обратить внимание на повышение статуса профессии педагога, ведь именно учителя закладывают молодежи моральные нормы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этого мнения придерживается заведующая фанипольского дошкольного центра развития ребенка Евгения Филипович, которая представит Дзержинский район на Всебелорусском народном собрании.

В связи с этим важно разработать качественный механизм как моральной, так и материальной поддержки специалистов. Дать им возможность активно развиваться в профессии. Также необходимо продолжать и расширять обмен опытом как онлайн, так и лично. Это позволит повысить качество полученных учащимися знаний и сделать процесс образования более интересным и разнообразным.

Учителя также надеются, что решится вопрос насчет объемов бумажной работы, ведь хотелось бы уделять больше внимания непосредственно детям.