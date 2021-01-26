«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках

Новости Беларуси. Шестое Всебелорусское народное собрание, социальные вопросы и работа профсоюзов. Эти и многие другие темы были на повестке очередной диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На этот раз дискуссия прошла в Червенском районе. Сюда приехали 100 представителей из разных районов.

Перед мероприятием для них провели экскурсии по наиболее значимым достопримечательностям города, познакомили с развитием Червенского района.

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Сегодня везде от людей шли положительные отзывы – то, что сделано государством. Люди интересуются, будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск. Будет ли это засчитываться в трудовой стаж? В частности, в Червене интересуются, какое оборудование будет поставляться в больницу, что будет расширяться, как будет идти строительство домов.