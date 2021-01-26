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«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках

26 января 2021 14:04
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Новости Беларуси. Шестое Всебелорусское народное собрание, социальные вопросы и работа профсоюзов. Эти и многие другие темы были на повестке очередной диалоговой площадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На этот раз дискуссия прошла в Червенском районе. Сюда приехали 100 представителей из разных районов.

«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках-1

Перед мероприятием для них провели экскурсии по наиболее значимым достопримечательностям города, познакомили с развитием Червенского района.

«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках-4

Игорь Евсеев, помощник Президента инспектор по Минской области:
Сегодня везде от людей шли положительные отзывы – то, что сделано государством. Люди интересуются, будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск. Будет ли это засчитываться в трудовой стаж? В частности, в Червене интересуются, какое оборудование будет поставляться в больницу, что будет расширяться, как будет идти строительство домов.

«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках-7

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Главное, что диалоговые площадки даже вышли за те границы, которых ожидали сами организаторы, поскольку активность людей и дискуссии, которые происходят во время диалоговых площадок, достаточно большие. По-моему, порядка 20 тысяч в целом по республике наших сограждан приняли участие в этих диалоговых площадках.

«Будет ли входить в трудовой стаж декретный отпуск?» Что обсуждают белорусы на диалоговых площадках-10

Кстати, 29 января в Борисове состоится областное мероприятие с участием делегатов Всебелорусского народного собрания. Там в том числе обсудят вопросы, поднятые на диалоговых площадках.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Евсеев # Вадим Гигин # Фотофакт

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