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«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?

21 января 2021 14:36
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Новости Беларуси. Изменить взгляд на систему образования. Такую мысль высказала делегат на Всебелорусское народное собрание, директор первой гимназии имени Франциска Скорины Наталия Бушная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?-1

По ее словам, образование – это достаточно консервативная сфера. Во главе любого нововведения всегда стояла и стоит забота о создании равных условий для получения доступного, качественного образования. Каждый учащийся должен получить развитие в соответствии со своими способностями.

Сегодня есть большое количество возможностей: от инклюзии для тех ребят, кому нужна специальная поддержка и помощь, до программ, позволяющих развивать творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей.

«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?-4

Наталия Бушная, директор гимназии № 1 имени Франциска Скорины:
Мы предоставляем нашим учащимся возможность развиваться в той сфере, в которой они чувствуют свою силу, склонность и интересы – на повышенном уровне изучать и химию, и биологию, и математику, и физику, и обществоведение, английский язык.

Если говорить о том, что бы я глобально предложила изменить, то я бы предложила изменить взгляд на само образование. И не рассматривать образование как услугу. Образование – это тот процесс, который должен сопровождать человека на протяжении всей жизни.

«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?-7

Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов. Это рабочие, промышленники, врачи, учителя, предприниматели и руководители столичных предприятий. На народный съезд выдвигаются те, кто реально способен воплощать в жизнь важные для страны решения, настроен на будущую работу.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Наталия Бушная # Фотофакт

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