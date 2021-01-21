«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?

Новости Беларуси. Изменить взгляд на систему образования. Такую мысль высказала делегат на Всебелорусское народное собрание, директор первой гимназии имени Франциска Скорины Наталия Бушная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По ее словам, образование – это достаточно консервативная сфера. Во главе любого нововведения всегда стояла и стоит забота о создании равных условий для получения доступного, качественного образования. Каждый учащийся должен получить развитие в соответствии со своими способностями. Сегодня есть большое количество возможностей: от инклюзии для тех ребят, кому нужна специальная поддержка и помощь, до программ, позволяющих развивать творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей.