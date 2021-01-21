«Не рассматривать образование как услугу». Какие темы поднимут делегаты на ВНС?

Новости Беларуси. Изменить взгляд на систему образования. Такую мысль высказала делегат на Всебелорусское народное собрание, директор первой гимназии имени Франциска Скорины Наталия Бушная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Изменить взгляд на систему образования. Такую мысль высказала делегат на Всебелорусское народное собрание, директор первой гимназии имени Франциска Скорины Наталия Бушная, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По ее словам, образование – это достаточно консервативная сфера. Во главе любого нововведения всегда стояла и стоит забота о создании равных условий для получения доступного, качественного образования. Каждый учащийся должен получить развитие в соответствии со своими способностями.
Сегодня есть большое количество возможностей: от инклюзии для тех ребят, кому нужна специальная поддержка и помощь, до программ, позволяющих развивать творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей.
Наталия Бушная, директор гимназии № 1 имени Франциска Скорины:
Мы предоставляем нашим учащимся возможность развиваться в той сфере, в которой они чувствуют свою силу, склонность и интересы – на повышенном уровне изучать и химию, и биологию, и математику, и физику, и обществоведение, английский язык.
Если говорить о том, что бы я глобально предложила изменить, то я бы предложила изменить взгляд на само образование. И не рассматривать образование как услугу. Образование – это тот процесс, который должен сопровождать человека на протяжении всей жизни.
Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов. Это рабочие, промышленники, врачи, учителя, предприниматели и руководители столичных предприятий. На народный съезд выдвигаются те, кто реально способен воплощать в жизнь важные для страны решения, настроен на будущую работу.
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