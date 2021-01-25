Делегат на ВНС: хотелось бы получить какие-то заверения, что рост экономики в 2021 году всё-таки будет

Игорь Каптилович, директор Новогрудского завода газовой аппаратуры, делегат Всебелорусского народного собрания:

Хотелось бы получить какую-то информацию, какие-то заверения, что рост экономики в 2021 году в Республике Беларусь все-таки будет, мы достигнем роста ВВП более 101 %, инфляция будет удержана в рамках 5 %. Это позволит нам, предприятиям Республики Беларусь, динамично развиваться, строить планы. Хотелось бы, чтобы курсы валют были стабильными, чтобы мы могли получать кредитование на хороших условиях. Это позволит нам оставаться конкурентоспособными и далее укреплять наш экспортный потенциал.