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Делегат на ВНС: хотелось бы получить какие-то заверения, что рост экономики в 2021 году всё-таки будет

25 января 2021 18:37
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Новости Беларуси. Сработать в плюс в 2020-м Новогрудскому заводу газовой аппаратуры помогла ежегодная модернизация, ее намерены продолжать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А потому экономический прогноз развития страны, особенно в условиях мировой пандемии, директор Игорь Каптилович намерен обсудить с экспертами на Всебелорусском народном собрании. 

Делегат на ВНС: хотелось бы получить какие-то заверения, что рост экономики в 2021 году всё-таки будет-1

Игорь Каптилович, директор Новогрудского завода газовой аппаратуры, делегат Всебелорусского народного собрания:
Хотелось бы получить какую-то информацию, какие-то заверения, что рост экономики в 2021 году в Республике Беларусь все-таки будет, мы достигнем роста ВВП более 101 %, инфляция будет удержана в рамках 5 %. Это позволит нам, предприятиям Республики Беларусь, динамично развиваться, строить планы. Хотелось бы, чтобы курсы валют были стабильными, чтобы мы могли получать кредитование на хороших условиях. Это позволит нам оставаться конкурентоспособными и далее укреплять наш экспортный потенциал.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Каптилович # Фотофакт

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