Хотят ли женщины служить и готовятся ли к войне в Беларуси? Рассказал Леонид Касинский

Новости Беларуси. Против Беларуси развернута настоящая информационная война, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как противостоять фейкам, что такое информационная гигиена и какие задачи стоят перед Вооруженными Силами? Юлия Артюх поговорила с помощником министра – начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонидом Касинским. Юлия Артюх, СТВ:

В свете последних событий некоторые деструктивные каналы распространяют информацию, делают такие фейковые вбросы о том, что происходит сейчас мобилизация из запаса, и рассылают повестки. Реально ли это? Есть ряд сборовых мероприятий, которые были спланированы еще в сентябре-октябре 2021 года

Леонид Касинский, помощник министра – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

В настоящий момент в Республике Беларусь никаких мобилизационных мероприятий не проводится. Есть мероприятия, по которым военнослужащие запаса либо призывники, достигшие призывного возраста, могут получать повестку для проведения определенных мероприятий. К примеру, весенний призыв. В апреле-мае отправка в войска нового пополнения. Сейчас люди, достигшие призывного возраста, получают повестку для проведения мероприятий призыва. Есть ряд сборовых мероприятий, которые были спланированы еще в сентябре-октябре прошлого года, когда верстался план подготовки Вооруженных Сил на предстоящий учебный год. Эти сборовые мероприятия также являются плановыми. Это сборы по обслуживанию техники, сборы по повышению квалификации тех военнослужащих запаса, которым это требуется, которым подошло время. То есть это, опять-таки, никак не связано с теми событиями, которые происходят сегодня в Украине. Более того, я скажу, что, когда мы планировали подготовку Вооруженных Сил, у нас тогда даже еще не было графика переносов выходных и праздничных дней. Выходные у нас сейчас достаточно длинные – с 4-го по 8-е числа. И как раз на это время еще в сентябре мы спланировали сборы с военнослужащими подразделений территориальной обороны. Министром обороны было принято решение перенести эти сборовые мероприятия на более поздние сроки для того, чтобы люди побыли со своими семьями в эти длинные выходные. Юлия Артюх:

Есть информация, что мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещен выезд из Беларуси. Вообще, такие нормы существуют? Можно как-то запретить выезд? «Никаких запретов на въезд и выезд с ограничением возраста мужчин не вводилось»

Леонид Касинский:

Это, опять-таки, очередной фейк. Потому что эти нормы были введены в Украине. Видимо, кто-то у нас (или целенаправленно, наверное, какие-то деструктивные каналы) начал распространять эту норму на Республику Беларусь. У нас никаких запретов на въезд и выезд с ограничением возраста мужчин не вводилось и не планируется вводить. Юлия Артюх:

Каким образом Вооруженные Силы противостоят фейкам сейчас? Мама солдата-срочника из Беларуси: говорят, что отправляют на учения, а потом на войну. Это фейки. Читайте здесь. Все эти фейки рассчитаны на людей, которые не знают понятия информационной гигиены Леонид Касинский:

Если взять, допустим, этот флешмоб с хэштегом «Мы на месте» – это инициатива военнослужащих срочной службы, солдатского актива. Дело в том, что в Сети очень много фейковой информации, информации, направленной на угрозы военнослужащим, членам семей военнослужащих. Еще 25-26 февраля начали звонить матерям солдат, которые проходят срочную службу.

Звонки поступали с украинских номеров, США, Канады, Польши, матерям предлагали такие вещи, как, допустим, заявляли: приедьте в Украину, заберите тело своего сына, который погиб. Мама только вчера разговаривала с сыном, а на завтра ей звонят и говорят такие вещи. Ребята, устав от этих вещей, устав от того, что, во-первых, мы заставляли ребят позвонить мамам, успокоить их, сказать, что все нормально. «Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай!» Белорусские десантники рассказали о своих армейских буднях.

Леонид Касинский:

Во-вторых, родители звонили в военное ведомство и напрямую командирам в воинские части, напрямую солдатам. Мальчишки просто решили вот таким образом, проведя такой флешмоб, еще раз всем сказать, что мы не за границей, мы выполняем задачи на территории своей страны.

Вообще, вся эта дезинформация, весь этот поток фейков, который льется, угроз рассчитаны на людей, которые воспринимают эту информацию так, как она подается. То есть на людей, которые не знают понятия «информационная гигиена». «Хочется спросить у мировой общественности: а где были все сердобольные, когда восемь лет бомбили Донбасс?»

Леонид Касинский:

Всем известное обращение президента Украины 27 февраля к белорусам. Знаете, я смотрел его и просто вообще недоумевал. Потому что президент Украины вдруг вспомнил про то, что мы братские народы, вдруг вспомнил про то, что наши деды вместе воевали. Хотелось спросить у него: а где вы были, господин президент, когда ходили с фашистскими флагами, под нацистскими знаменами те коллаборационисты, которые воевали на стороне Германии? По Украине проводили парады. Хотелось спросить: почему вы не помнили о том, что мы братские народы, когда Украина впереди планеты всей начала поддерживать санкции против братского народа Беларуси? Почему вы не помнили о том, что мы братские народы, когда готовили на своей территории боевиков, которые были предназначены для того, чтобы взорвать ситуацию в Беларуси, нарушить конституционный строй? Где права человека, о которых говорил президент Украины, что они будут помогать отстаивать права человека в Беларуси?

Леонид Касинский:

Все стали сердобольными, все обвиняют Россию и нас заодно. Хочется спросить у мировой общественности: а где были все сердобольные, когда восемь лет бомбили Донбасс, погибло более 14 тысяч? Где был Европейский суд по правам человека, который за все вот эти годы, более семи лет, не удовлетворил ни одну из почти 6 000 жалоб жителей Донбасса в Европейский суд по правам человека, которые жаловались на то, что их уничтожают? Юлия Артюх:

Главнокомандующий уже не раз говорил, что мы на усилении, чтобы прикрыть спины нашим союзникам. Как это понимать? Мы не участвуем в том конфликте, который происходит в Украине Леонид Касинский:

Схема абсолютно не сложная. У нас есть двусторонние договоренности с Российской Федерацией. Мы – Союзное государство, у нас региональная группировка войск. И обеспечивая защиту своих границ, мы обеспечиваем защиту Союзного государства в целом. Поэтому Главнокомандующим поставлена эта задача, мы проводим определенный комплекс мероприятий и, естественно, мы его выполняем. Леонид Касинский:

Мы не участвуем в том конфликте, который сегодня происходит в Украине. Ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не находятся на территории Украины и не принимают участие. Вместе с тем Вооруженным Силам поставлена задача по проведению ряда мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан нашей страны, а также обеспечения безопасности наших границ. Первое – это усиление системы противовоздушной обороны. Естественно, военнослужащие срочной службы, которые проходят сейчас службу в военно-воздушных силах, войсках противовоздушной обороны, принимают в этом самое непосредственное участие. Но здесь, опять-таки, нет ничего такого сверхъестественного. Цель этих мероприятий не несет никакой угрозы для наших стран-соседей. Это делается для того, чтобы, первое, исключить возможность проникновения на территорию Республики Беларусь каких-либо диверсионных, разведывательных групп, исключить поставки оружия, боеприпасов. А также, опять-таки, мы об этом открыто говорим, не допустить удара в спину нашему стратегическому союзнику.

Юлия Артюх:

Министерство обороны и вы в частности проводите прямые линии. Какие сейчас поступают обращения, отличаются ли они, например, от тех обращений, которые были месяц назад? Об обращениях граждан: «Все те же бытовые вопросы о прохождении службы, пенсионное обеспечение» Леонид Касинский:

Вопрос, кстати, актуальный, потому что только сегодня у меня прошла прямая телефонная линия, поступило всего шесть звонков. Вопросы ничем не отличаются от тех прямых линий, которые проходили ранее. Все те же бытовые вопросы о прохождении службы, пенсионное обеспечение. Люди обращаются, спрашивают. Единственное, одна женщина позвонила и спросила: что за позавчера ночью летали вертолеты над Минском? Это были вертолеты Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь. В средствах массовой информации МЧС оповещало о том, что эти полеты будут проводиться. Я женщине объяснил – спасибо. То есть никакой паники, никакой чрезвычайщины. Все нормально, наши люди все прекрасно понимают.