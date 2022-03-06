«Чего ты здесь? Едь в свой Израиль». Эти хасиды бежали из Украины в Беларусь. Что они говорят о своей жизни?

Новости Беларуси. Каким бы непростым ни было время или ситуация, белорусы всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается. Готовы поделиться последним куском хлеба – это про нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. История знает немало тому подтверждений. Сейчас в Беларуси есть и хлеб, и что на хлеб, и даже угрожающие санкции не заставят нас голодать. Тем более вопрос не стоит о нехватке каких-то продуктов. Мы в очередной раз принимаем и спасаем тех, кто оказался в непростой ситуации. 86 евреев-хасидов бежали в Пинск из Украины. Несмотря на сложности с документами, приняли всех. А как иначе? Среди бежавших даже грудные дети. Сейчас мигранты пытаются наладить новую жизнь и рассуждают о причинах, которые заставили их покинуть свои дома. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Иван Либерман, адвокат, доктор права (Украина):

Были самые реальные опасения, что погибнут наши детки. У нас в группе, которая перемещалась, были маленькие грудные дети. Более того, у нас было очень много людей, детей, женщин. Это все составляло реальную опасность. В иудаизме есть такое понятие, как пикуах нефеш, то есть опасность жизни еврейской. И нужно сделать все, чтобы спасти другого еврея. Так говорит наша религия.

Житель Киева:

Мы можем помочь, находясь снаружи, больше, чем находясь внутри. Мы занимаемся сейчас спасением остальных евреев и не евреев, всех людей пожилого возраста, матерей вместе с детьми.

Этот житель Киева не готов общаться на камеру публично, как и большинство здесь. Они мирные люди и бояться им нечего. Впрочем, в Украине, они уверены, сочтут по-другому.

Житель Киева:

Идешь в синагогу в пятницу. Вечер, у тебя нет ни телефона, ничего. Бывает, компании, которые распивают пиво – кто-то может назвать тебя оскорбительными словами: типа, чего ты сюда приехал, чего ты здесь? Едь в свой Израиль. Такие высказывания были. К сожалению, Украина – государство коррумпированное, и если приходит не еврей – тебе одну цену называют, а приходит иностранец, а тем более, если еврей – в два раза больше.

Иван Либерман:

Когда свастику рисовали на Офисе президента Украины, никакой реакции не было. Когда кричали «зиг хайль», фашистские лозунги в центре Киева во время больших празднований, разве это нормально? Это ненормально. Есть определенные группы, которые действуют не только латентно, но и открыто. Они уже перестали бояться даже ту власть, которая была там, в части силовых ведомств. Просто не боялись наказания. Все это дальше могло привести к более сложным отношениям. Вообще, разделяли общество на какие-то слои. Получается, есть люди и есть недолюди? Это ненормально. Зачем постоянно в сторону России, в сторону Беларуси было разжигать какую-то ненависть? Я публично говорил о том, что мир нужен, это наши соседи. Нужен мир любой ценой. Это было еще далеко, еще летом 2021 года.

Доктор права, практикующий адвокат Иван Либерман – частый гость украинских телевизионных эфиров. В условиях информационной войны многие публичные тезисы приобретают новые смыслы.

Иван Либерман:

Передайте руководству Республики Беларусь большое спасибо от имени всех нас, от всех, каждого спасенного ребенка, каждой спасенной женщины. От всех нас коллективно за то, что руководство этой страны разрешило нам пересечь границу, приютило нас и сегодня мы в безопасности. Большое спасибо!