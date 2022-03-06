Собрали кошерные продукты, семьям дали временное жильё в Пинске. Как в Беларуси встретили беглых евреев из Украины?

Новости Беларуси. Каким бы непростым ни было время или ситуация, белорусы всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается. Готовы поделиться последним куском хлеба – это про нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. История знает немало тому подтверждений. Сейчас в Беларуси есть и хлеб, и что на хлеб, и даже угрожающие санкции не заставят нас голодать. Тем более вопрос не стоит о нехватке каких-то продуктов.

Мы в очередной раз принимаем и спасаем тех, кто оказался в непростой ситуации. 86 евреев-хасидов бежали в Пинск из Украины. Несмотря на сложности с документами, приняли всех. А как иначе? Среди бежавших даже грудные дети. Сейчас мигранты пытаются наладить новую жизнь и рассуждают о причинах, которые заставили их покинуть свои дома. Репортаж Кристины Протосовицкой. 86 человек – это семьи, где по трое-пятеро детей. Граждане Украины, Израиля, Азербайджана. Их миссия «Киев-Пинск» заняла 18 часов. Спасение поддержали белорусы – наши пограничники открыли двери путникам даже с просроченными документами.

Местные власти создали оперативный штаб. Со многими работали психологи. Самому маленькому прибывшему в Беларусь всего месяц.

Ефим Дурнопейко, председатель Пинской еврейской общины:

Мы не ожидали такого отклика, такой эмоциональной поддержки. От всех – от государства, от простых граждан. Я не знаю, мне кажется, что белорусы эту беду воспринимают как свою. Наверное, в генетической памяти каждого белоруса каждый третий погибший в прошлой войне, и они генетически помнят. Я не знаю, кто еще может оказать такое содействие и внимание.

Семьи расселили во временное жилье. Выбор на Пинск пал неслучайно. Именно здесь находится единственная в Беларуси частная еврейская школа. Буквально на следующий день после приезда дети пошли на занятия. Малыши делают поделки к 8 Марта мамам.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В группе, которая прибыла из Украины, очень много маленьких детей. Они нуждаются в средствах первой необходимости. И белорусы в очередной раз доказывают, что могут и готовы помогать. Белорусы – это нация с большим сердцем.

Меньше чем за сутки неравнодушные люди со всей страны смогли собрать гуманитарную помощь – средства гигиены, кошерные продукты. Первые полезные грузы доставили из Бреста и Минска.

Светлана Маршак, директор Общественного еврейского благотворительного объединения «Хэсэд-Рахамим»:

Когда узнали, что прибыли сюда семьи и тем более маленькие дети, буквально через час уже мы начали принимать поток помощи. И буквально за сутки собрали очень большое количество самого необходимого.