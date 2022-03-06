«С первых дней мы держим руку на пульсе». Как в Беларуси помогают беженцам из Украины?

Новости Беларуси. На неделе наш МИД, Госпогранкомитет и Белорусский Красный Крест подписали соглашение о помощи мигрантам. Этот документ включает разные виды поддержки тех, кто волей судьбы оказался на территории нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Безусловно, сейчас в первую очередь речь идет об украинцах, которые просят помощи, в том числе у белорусов. Когда появится гуманитарный коридор на нашей границе, как в Гомеле помогают бежавшим от военных действий и что сейчас происходит в «Брузгах»? На разговор мы пригласили Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. Какую помощь Белорусский Красный Крест оказывает беженцам из Украины? Ольга Коршун, СТВ:

Знаю, что вы были в Гомеле и видели ситуацию своими глазами. Какую помощь мы сейчас оказываем жителям Украины, которые волей-неволей оказались у нас, на территории нашей страны?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Да, как только начали поступать беженцы, которые требуют помощи и защиты государства Республики Беларусь, я в четверг [3 марта – прим. ред.] сразу выехал на встречу с губернатором Гомельской области, мы проговорили все вопросы, которые стояли перед нами: как взаимодействовать и как работать. Мы выработали тактику, что те беженцы, которые приходят к нам и просят убежища и помощи, находятся в санатории «Золотые пески». Это рядом с погранпереходом. Я также заезжал в четверг и посмотрел, в каких условиях они находятся, в чем нуждаются. У нас принято решение, что там достаточно хороший санаторий сам по себе, где стационарно могут готовить им необходимые продукты, трехразовое питание обеспечено. Там находится сейчас небольшое количество людей, 10 человек. Сегодня мы сверили цифры, из них достаточно большое количество деток, трое взрослых женщин. Там будет обеспечено трехразовое питание. Красный Крест будет оплачивать расходы, которые необходимы. Читайте также: Украинская беженка рассказала, как ей помогли белорусские пограничники «Здесь есть все необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории В гомельскую больницу поступила беременная из Украины. Женщина решила рожать в Беларуси

Ольга Коршун:

Есть люди, которые обращаются именно за медицинской помощью. Вы за их судьбой тоже следите? Эти истории, когда ребенка привезли к границе с признаками интоксикации, беременную женщину. Дмитрий Шевцов:

Да, мы в курсе этих ситуаций, но это непосредственно прерогатива Министерства здравоохранения. В принципе, отлажена уже давно работа. Те люди, которые и ребенка привозили, женщина беременная приходила, которой необходимо было рожать. Она, кстати, родила. Сейчас ей Красный Крест будет помогать памперсами для ребенка, смесями, всем необходимым – от соски, бутылочки до одежды.

Ольга Коршун:

Белорус по рождению. Дмитрий Шевцов:

Да. Что касается непосредственно медицинской помощи, то мы видим, что абсолютно четко отработана система. Будет ли помощь от Международной федерации Красного Креста? Ольга Коршун:

Как я понимаю, пока мы справляемся своими силами, но будет ли какая-то ощутимая помощь от Международной федерации Красного Креста? Дмитрий Шевцов:

Да, с первых дней мы держим руку на пульсе с нашими коллегами – с Международной федерацией Красного Креста, с Международным комитетом Красного Креста, сейчас мандат Международного комитета Красного Креста, потому что на территории Украины идут боевые действия. На сегодняшний момент федерацией объявлен чрезвычайный призыв не только для Украины, а просто для людей, которые пострадали в результате вооруженного конфликта. Он будет распространяться и на украинский Красный Крест, и на сопряженные страны (Россия, Беларусь, Польша и другие страны, которые будут принимать беженцев). Но, опять же, мы должны понимать, что для этого нужно определенное время, чтобы эти денежные средства аккумулировать уже, потом распределить.

Ольга Коршун:

А с украинским Красным Крестом вы как-то сотрудничаете? Дмитрий Шевцов:

Сегодня большая помощь нужна украинскому Красному Кресту, потому что не в каждые места может попасть украинский Красный Крест. Мы получаем достаточное количество писем и от граждан Украины, чтобы белорусский Красный Крест помог жителям на территории Украины. У нас было обращение и от коллег украинского Красного Креста, даже мэр одного из городов нам прислал письмо, он просит помочь, у них есть и пациенты больные, которые нуждаются в лечении, потому что нет инфраструктуры, нет должного оказания медицинской помощи. Мы объясняем, что наши действия, нашего мандата белорусского Красного Креста распространяются на территории Беларуси, но тем не менее мы обо всех этих ситуациях информируем Международный комитет Красного Креста, Международную федерацию Красного Креста. Мы знаем, что идут переговоры о том, чтобы создать зеленый коридор, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, могли выйти. Конечно, если к нам будут поступать, мы будем включаться и оказывать всю необходимую помощь. Ольга Коршун:

Беларусь призывает открыть гуманитарный коридор, чтобы через украинско-белорусскую границу могли спокойно выехать те, кто хочет это сделать. Вы владеете информацией, на какой стадии этот процесс? В будущем это возможно?

Дмитрий Шевцов:

Я думаю, что возможно. Тут больше всего проблем со стороны украинской границы, потому что буквально в первый день я разговаривал с сотрудниками нашего белорусского Государственного пограничного комитета. Они говорят, что любому человеку – неважно, белорус, украинец, любой, кто придет на территорию Беларуси и попросит убежище, отказано не будет. Причем было сказано, что неважно: придет он официально через погранпереход или через лес, еще каким-то образом, его встретят и окажут всю помощь. Мы видим сейчас, насколько это на самом деле соответствует действительности. Уже достаточно большое количество, каждый день к нам приходят люди, которые уходят от тех событий, которые там. Помогают ли сейчас беженцам в «Брузгах»? Ольга Коршун:

Вы еще следите за ситуацией в «Брузгах»? Какая там сейчас ситуация и какая помощь на данный момент необходима?