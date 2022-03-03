Мама солдата-срочника из Беларуси: говорят, что отправляют на учения, а потом на войну. Это фейки

Новости Беларуси. В белорусской армии в преддверии самого весеннего праздника в году военные адресуют слава благодарности матерям, которые воспитали настоящих патриотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А лучшим подарком для женщин стала встреча с сыновьями, которые проходят срочную службу в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

С самого утра атмосфера в воинской части была пропитана особой эмоциональностью и трепетом. Ко встрече с самыми родными солдаты готовились заранее. Для них – экскурсия, ознакомление с историей соединения, бытом гвардейцев. И, пожалуй, самое главное для материнского сердца – возможность лично убедиться, что вопреки неспокойной ситуации, которая происходит за пределами нашей страны, и лжи, распространяемой в интернете, о возможном участии наших военнослужащих в российской военной операции, для беспокойства нет причин.

Ирина Белинская, мать солдата-срочника:

Фейки говорят о том, что вы не верьте, что отправляют на учения, а потом на войну. Так что я здесь прошлась, посмотрела. У меня душа и сердце успокоились. Думаю, что все хорошо. Будем мы дома. И хочу сказать родителям, чтобы они не переживали за своих детей. Они под надежным тылом.