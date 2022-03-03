Прямой эфир

«Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай!» Белорусские десантники рассказали о своих армейских буднях

03 марта 2022 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 марта военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады показали свои армейские будни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они отрабатывали навыки на полигоне Лосвидо под Витебском: боевые стрельбы, тактическая и инженерная подготовка, вождение боевых машин.

«Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай!» Белорусские десантники рассказали о своих армейских буднях-1

Роман Гордей, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Готовимся к дальнейшим нашим сборам, полевым выходам. Никуда мы не ездим. Мы на постоянном месте обитания нашего, скажем так. Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай! А то, когда звоню, ты переживаешь. Все нормально. В воскресенье приезжай, посещения открыты. Буду рад тебя видеть с папой и сестрой. Все у нас нормально, все хорошо.

«Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай!» Белорусские десантники рассказали о своих армейских буднях-4

Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Все подразделения нашей бригады, нашего соединения находятся в пунктах постоянной дислокации. Штатно занимаются боевой подготовкой в военных городках, на полигонах.

Тренировки военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходят в рамках подготовки к осенней комплексной проверке.

Мама солдата-срочника из Беларуси: говорят, что отправляют на учения, а потом на войну. Это фейки. Читайте здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Роман Гордей # Эрнест Юпатов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рассказывают страшные новости о сыновьях. О чём говорят матерям белорусских солдат в телефонных звонках?
03 марта 2022 14:31

Рассказывают страшные новости о сыновьях. О чём говорят матерям белорусских солдат в телефонных звонках?

В Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга
03 марта 2022 14:27

В Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга

Румак: ни один человек в Беларуси, независимо от религии или национальности, не испытывает дискриминации
03 марта 2022 14:17

Румак: ни один человек в Беларуси, независимо от религии или национальности, не испытывает дискриминации