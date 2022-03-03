«Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай!» Белорусские десантники рассказали о своих армейских буднях
Новости Беларуси. 3 марта военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады показали свои армейские будни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они отрабатывали навыки на полигоне Лосвидо под Витебском: боевые стрельбы, тактическая и инженерная подготовка, вождение боевых машин.
Роман Гордей, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Готовимся к дальнейшим нашим сборам, полевым выходам. Никуда мы не ездим. Мы на постоянном месте обитания нашего, скажем так. Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай! А то, когда звоню, ты переживаешь. Все нормально. В воскресенье приезжай, посещения открыты. Буду рад тебя видеть с папой и сестрой. Все у нас нормально, все хорошо.
Эрнест Юпатов, начальник информационного центра 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Все подразделения нашей бригады, нашего соединения находятся в пунктах постоянной дислокации. Штатно занимаются боевой подготовкой в военных городках, на полигонах.
Тренировки военнослужащих 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходят в рамках подготовки к осенней комплексной проверке.
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