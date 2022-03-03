«Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай!» Белорусские десантники рассказали о своих армейских буднях

Роман Гордей, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Готовимся к дальнейшим нашим сборам, полевым выходам. Никуда мы не ездим. Мы на постоянном месте обитания нашего, скажем так. Никуда мы не собираемся. Мама, не переживай! А то, когда звоню, ты переживаешь. Все нормально. В воскресенье приезжай, посещения открыты. Буду рад тебя видеть с папой и сестрой. Все у нас нормально, все хорошо.