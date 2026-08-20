Бизнес‑форум деловых кругов Беларуси и Мьянмы стартовал в Минске

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Очень широкий спектр предприятий, которые представляют белорусскую экономику. Это и продукты питания, машиностроение, финансы, туризм, услуги, образование. Представляют свою продукцию компании Мьянмы. Это чай, это фрукты, овощи в любом виде. И они сделали небольшую выставку, где наши предприятия могут познакомиться с их продукцией, выпускаемой непосредственно в Мьянме. Хочу сказать, что наши экономики не пересекаются, и мы действительно не конкурируем. Мы можем дополнять друг друга, и многие нуждаются в сырье, наши компании, например, могут получать медь для выпуска своей продукции. Поэтому, я думаю, те контакты, которые сегодня будут установлены, они дадут новые результаты в ближайшее время и повысят наш товарооборот.

Масштабный форум в Минске призван открыть новые перспективы для взаимовыгодного партнерства представителей бизнеса двух государств.