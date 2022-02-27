«Очень добросовестное отношение». Что ещё говорят иностранные наблюдатели о голосовании?

Новости Беларуси. За ходом кампании следят более 45 тысяч национальных наблюдателей. Они представляют общественные объединения, партии и трудовые коллективы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. За ходом кампании следят более 45 тысяч национальных наблюдателей. Они представляют общественные объединения, партии и трудовые коллективы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Мои коллеги пообщались с теми, кто гарантирует защиту каждого голоса.
Милун Йованович, международный наблюдатель (Сербия):
Мы посетили семь участков для голосования. Все на уровне. Высокий уровень организации. Мы не нашли ни одной даже мельчайшей ошибки в работе участков.
Алексей Сазонов, международный наблюдатель Исполнительного комитета СНГ:
Мы знаем законодательство о выборах, знаем, что оно соблюдается, создаются условия. Очень тонко, дотошно члены участковой комиссии работают. Честно говоря, находясь сегодня, я не выявил для себя каких-то замечаний, которые могли бы что-то хоть убедить меня, что-то оценить как несимпатичное, неправильное. Поэтому тут большой опыт у коллег, которые работают в избирательных участковых комиссиях. Кого ни спросишь, они в голосовании работали и в прежний период. Они знают свою работу. Мы всегда отмечали очень добросовестное отношение членов избирательной комиссии Беларуси к своей работе.
Казыбек Кочконов, глава Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества:
Процесс референдума проходит очень хорошо. Никаких нарушений Миссия наблюдателей ШОС не замечала. Мы подходили даже к наблюдателям, которые присутствовали на референдуме на избирательных участках, спрашивали, есть ли какие-то нарушения. Говорили: «Нет. Все очень хорошо». И я хочу сказать, что сама подготовка была очень хорошая, она была очень профессионально подготовленной.
Исламджан Каримов, международный наблюдатель от Исполнительного комитета СНГ:
Как вам известно, занимаются наблюдением уже с 1 февраля. Наши долгосрочные наблюдатели уже побывали, уже находятся во всех регионах РБ. Около 30 долгосрочных наблюдателей. Все они собирают свои оценки, мы это передаем в штаб (у нас создан штаб, в который входят представители практически всех государств СНГ, опытных представителей), там обобщается, обрабатывается и передается Миссии для озвучивания. Это будет 28 февраля. Будут озвучены итоги наших оценок в ходе пресс-конференции. Мы не комментируем оценки ОБСЕ, но Миссия СНГ имеет достаточно большой опыт во всех странах СНГ, мы участвовали в более 100 мероприятиях, в том числе на территории РБ. Это уже 11 Миссия наша. Поэтому мы имеем достаточный опыт, чтобы мониторить, чтобы сделать какие-то выводы.
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