«Очень добросовестное отношение». Что ещё говорят иностранные наблюдатели о голосовании?

Новости Беларуси. За ходом кампании следят более 45 тысяч национальных наблюдателей. Они представляют общественные объединения, партии и трудовые коллективы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Мои коллеги пообщались с теми, кто гарантирует защиту каждого голоса.

Милун Йованович, международный наблюдатель (Сербия):

Мы посетили семь участков для голосования. Все на уровне. Высокий уровень организации. Мы не нашли ни одной даже мельчайшей ошибки в работе участков.

Алексей Сазонов, международный наблюдатель Исполнительного комитета СНГ:

Мы знаем законодательство о выборах, знаем, что оно соблюдается, создаются условия. Очень тонко, дотошно члены участковой комиссии работают. Честно говоря, находясь сегодня, я не выявил для себя каких-то замечаний, которые могли бы что-то хоть убедить меня, что-то оценить как несимпатичное, неправильное. Поэтому тут большой опыт у коллег, которые работают в избирательных участковых комиссиях. Кого ни спросишь, они в голосовании работали и в прежний период. Они знают свою работу. Мы всегда отмечали очень добросовестное отношение членов избирательной комиссии Беларуси к своей работе.

Казыбек Кочконов, глава Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества:

Процесс референдума проходит очень хорошо. Никаких нарушений Миссия наблюдателей ШОС не замечала. Мы подходили даже к наблюдателям, которые присутствовали на референдуме на избирательных участках, спрашивали, есть ли какие-то нарушения. Говорили: «Нет. Все очень хорошо». И я хочу сказать, что сама подготовка была очень хорошая, она была очень профессионально подготовленной.