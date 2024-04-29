«Это безумие». Маск высказался о переговорах США И Украины о помощи Киеву

Илон Маск подверг резкой критике планы Украины по подписанию с США соглашения, которое будет определять объем поддержки страны в течение следующих 10 лет, и назвал это «безумием» и «вечной войной». Об этом пишет ТАСС.

Это стало ответом на доклад миллиардера Дэвида Сакса о работе Украины по подготовке такого договора и о том, что утвержденный 61 миллиард долларов. Сакс заявил, что данная помощь – это только его начало. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что ведутся переговоры о поддержке Киева.