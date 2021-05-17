«Хотелось бы быть многодетной семьёй». Ирина Костевич рассказала о традициях в своей семье

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала о традициях в своей семье. Ольга Коршун, ведущая:

Из семьи все начинается. Нет ничего важнее и нужнее для человека, чем хорошая крепкая семья, которая служит для него и началом, и вдохновением, и местом силы. Какая у вас семья? Есть ли у вас какие-то семейные ценности, традиции?

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Конечно, хотелось бы быть многодетной семьей. Когда я пришла в должность министра труда и социальной защиты (я активно встречаюсь с многодетными семьями), я сама себе сказала: «вот чего не реализовала – не стала многодетной мамой». Потому что, общаясь с этими семьями, ты понимаешь, что с каждым ребенком счастья в семье добавляется. Традиции, конечно, есть. Самая главная традиция – на Новый год обязательно собираемся в моей семье. Приезжают родители, приезжает мой брат со своей семьей. Это обязательно. Уже не один десяток лет мы встречаемся именно на моей площадке, в моей семье мы встречаем Новый год, говорим «спасибо» уходящему и «добро пожаловать» новому. Ольга Коршун:

Младшее поколение поддерживает эту традицию?