«Хотелось бы быть многодетной семьёй». Ирина Костевич рассказала о традициях в своей семье
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, рассказала о традициях в своей семье.
Ольга Коршун, ведущая:
Из семьи все начинается. Нет ничего важнее и нужнее для человека, чем хорошая крепкая семья, которая служит для него и началом, и вдохновением, и местом силы. Какая у вас семья? Есть ли у вас какие-то семейные ценности, традиции?
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Конечно, хотелось бы быть многодетной семьей. Когда я пришла в должность министра труда и социальной защиты (я активно встречаюсь с многодетными семьями), я сама себе сказала: «вот чего не реализовала – не стала многодетной мамой». Потому что, общаясь с этими семьями, ты понимаешь, что с каждым ребенком счастья в семье добавляется. Традиции, конечно, есть. Самая главная традиция – на Новый год обязательно собираемся в моей семье. Приезжают родители, приезжает мой брат со своей семьей. Это обязательно. Уже не один десяток лет мы встречаемся именно на моей площадке, в моей семье мы встречаем Новый год, говорим «спасибо» уходящему и «добро пожаловать» новому.
Ольга Коршун:
Младшее поколение поддерживает эту традицию?
Ирина Костевич:
Да. С учетом коронавируса в 2020 году все стало очень сложно. Встречали в своей узкой компании, в своей семье, в ограниченном количестве. Конечно, этого не хватало. Детвора сказала, что это не праздник. Праздник – это когда много детей, когда встречаются родители, когда внуки, правнуки. Это здорово. Я вижу, даже родители становятся моложе.
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