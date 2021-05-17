Вырастить смогут даже новички. Семь неприхотливых культур для дачи

Выращивание овощей – занятие не самое простое. Уход за культурами отнимает много сил и времени у дачников, а людей без опыта в дачном деле и вовсе отпугивает. Поэтому стоит подумать, как организовать огород так, чтобы труд превратился в отдых.

На каждом дачном участке есть место, отведенное под огород. Если у вас мало опыта в посадке и выращивании культур, то создайте сначала маленькие грядки. Большие участки требуют более тщательного ухода, там быстрее появляются сорняки. Начинающим дачникам сложно выбрать культуры, которые не нуждаются в большом внимании, поэтому мы подготовили список таких овощей.

Кабачок

Кабачок – однолетнее растение, плоды которого имеют удлиненную форму. Овощ сажают обычно в мае, когда прогреется почва. Эта культура любит влагу, плохо переносит засуху. Поэтому кабачки нужно часто поливать, в другом овощ неприхотлив.