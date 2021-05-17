Вырастить смогут даже новички. Семь неприхотливых культур для дачи
Выращивание овощей – занятие не самое простое. Уход за культурами отнимает много сил и времени у дачников, а людей без опыта в дачном деле и вовсе отпугивает. Поэтому стоит подумать, как организовать огород так, чтобы труд превратился в отдых.
На каждом дачном участке есть место, отведенное под огород. Если у вас мало опыта в посадке и выращивании культур, то создайте сначала маленькие грядки. Большие участки требуют более тщательного ухода, там быстрее появляются сорняки. Начинающим дачникам сложно выбрать культуры, которые не нуждаются в большом внимании, поэтому мы подготовили список таких овощей.
Кабачок
Кабачок – однолетнее растение, плоды которого имеют удлиненную форму. Овощ сажают обычно в мае, когда прогреется почва. Эта культура любит влагу, плохо переносит засуху. Поэтому кабачки нужно часто поливать, в другом овощ неприхотлив.
Фото: instagram.com/semco_junior
Редис
Редис можно выращивать как в парнике, так и в открытом грунте. Культура неплохо переносит холод. Но при посадке редиса нужно обратить внимание на землю. Овощ будет лучше расти в рыхлой почве. Ему, как и кабачку, нужен достаточный полив. Если соблюдать простые правила ухода за этой культурой, то урожай будет большим.
Фото: instagram.com/semco_junior
Салат
Эта культура очень неприхотлива, выращивать можно даже на балконе. Рыхлая почва и качественное увлажнение – залог успеха при уходе за салатом. Только следите, чтобы при поливе вода не попадала на листья. Высаживать культуру можно каждые три недели, салат быстро растет.
Фото: instagram.com/fresh.ville
Морковь
Морковь морозоустойчива, ей не нужна теплица. Еще один плюс – долгое хранение овоща. Здесь важна только хорошая почва. Еще корнеплод нужно прополоть и проредить, чтобы плоды не мешали друг другу.
Фото: instagram.com/ir.to.ru
Пряные травы
Укроп, петрушка, кинза любят свет и тепло. Культуры лучше сажать на солнечное место на участке. Сразу после посадки нужно обратить внимание на почву, там не должна образовываться корка. Если корка есть, то землю нужно разрыхлить. Конечно, нельзя забывать о качественном поливе.
Фото: instagram.com/saharnaya_bulochka__
Спаржевая фасоль
Чтобы вырастить эту культуру, лучше дождаться тепла и выбрать место без тени на участке. Спаржевую фасоль лучше не располагать рядом с луком, горохом и чесноком. Если почва неплодородная, растение можно подкармливать удобрениями. Болезни и нашествие вредителей несвойственны культуре, поэтому ее относят к неприхотливым.
Фото: instagram.com/el_tomat_seeds
Горох
Горох светолюбив и морозоустойчив. Поливать его не нужно очень часто, избыток влаги может привести к образованию грибка. Культура не требует тщательного ухода: только полив и подкормка. Растение лучше выращивать на опоре.
Фото: instagram.com/instagryadka1
Чтобы получить хороший урожай, нужно знать особенности каждой культуры. Некоторые растения любят солнце, а некоторые наоборот. Какие растения можно посадить в тени – подробнее здесь.