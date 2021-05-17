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«Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями». Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения

17 мая 2021 11:16
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Лидер Казахстана, одного из ведущих государств-партнеров Беларуси 17 мая отмечает личный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С днем рождения Касым-Жомарта Токаева поздравил Президент Беларуси.

«Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями». Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями и буду рад дальнейшему поступательному развитию всего комплекса белорусско-казахстанского сотрудничества, реализации новых возможностей для экономического роста, повышения уровня жизни населения и укрепления независимости наших стран.

«Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями». Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения-4

68-летний Касым-Жомарт Токаев был избран на пост Президента Казахстана в июне 2019-го. Страна – член Евразийского экономического союза и входит десятку основных торговых партнеров Беларуси.

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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