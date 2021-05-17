«Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями». Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения

Лидер Казахстана, одного из ведущих государств-партнеров Беларуси 17 мая отмечает личный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С днем рождения Касым-Жомарта Токаева поздравил Президент Беларуси.
Лидер Казахстана, одного из ведущих государств-партнеров Беларуси 17 мая отмечает личный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С днем рождения Касым-Жомарта Токаева поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями и буду рад дальнейшему поступательному развитию всего комплекса белорусско-казахстанского сотрудничества, реализации новых возможностей для экономического роста, повышения уровня жизни населения и укрепления независимости наших стран.
68-летний Касым-Жомарт Токаев был избран на пост Президента Казахстана в июне 2019-го. Страна – член Евразийского экономического союза и входит десятку основных торговых партнеров Беларуси.