«Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями». Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения

Лидер Казахстана, одного из ведущих государств-партнеров Беларуси 17 мая отмечает личный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С днем рождения Касым-Жомарта Токаева поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями и буду рад дальнейшему поступательному развитию всего комплекса белорусско-казахстанского сотрудничества, реализации новых возможностей для экономического роста, повышения уровня жизни населения и укрепления независимости наших стран.