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«Очень хорошая мировая практика». Дирекция «Славянского базара» объявила о наборе волонтёров

17 мая 2021 12:24
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Новости Беларуси. Дирекция «Славянского базара» объявила о наборе волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они необходимы для помощи в организации творческого форума.

«Очень хорошая мировая практика». Дирекция «Славянского базара» объявила о наборе волонтёров-1

Стать большой командой Международного фестиваля искусств может каждый. Нужны активные, стрессоустойчивые, исполнительные, пунктуальные, доброжелательные и полные энергии люди.

«Очень хорошая мировая практика». Дирекция «Славянского базара» объявила о наборе волонтёров-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Это очень хорошая мировая практика, когда на фестивале есть не только аккредитованные наемные работники, но и волонтеры, которые сюда приезжают по призыву своего сердца. Это неравнодушные люди. Ну и, безусловно, наш фестиваль в первую очередь адресован на волонтеров именно творческих профессий, специальностей, которые получают свое образование либо уже работают в этой профессии. Мы ждем всех, количество их не ограничено. Мы будем видеть заявки, обрабатывать их, наполнять службы, потому что каждый из волонтеров может не только заявиться на «Славянский базар», но и выбрать то направление деятельности, в котором он хочет работать.

«Очень хорошая мировая практика». Дирекция «Славянского базара» объявила о наборе волонтёров-7

Впервые на «Славянском базаре» волонтеры работали в 2019-м. С того времени сотни не только жителей Витебска получили массу положительных эмоций и уникальный опыт. В 2021 году претенденты на работу волонтера должны подать заявку на сайте фестиваля до 14 июня. Юбилейный – 30 форум – пройдет с 14 по 19 июля.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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