«Очень хорошая мировая практика». Дирекция «Славянского базара» объявила о наборе волонтёров

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Это очень хорошая мировая практика, когда на фестивале есть не только аккредитованные наемные работники, но и волонтеры, которые сюда приезжают по призыву своего сердца. Это неравнодушные люди. Ну и, безусловно, наш фестиваль в первую очередь адресован на волонтеров именно творческих профессий, специальностей, которые получают свое образование либо уже работают в этой профессии. Мы ждем всех, количество их не ограничено. Мы будем видеть заявки, обрабатывать их, наполнять службы, потому что каждый из волонтеров может не только заявиться на «Славянский базар», но и выбрать то направление деятельности, в котором он хочет работать.