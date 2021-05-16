Сколько в Беларуси многодетных семей и почему семейный капитал уже назвали «супермерой»?

Ольга Коршун, ведущая: У нас в стране поддерживаются многодетные семьи. Мы все заинтересованы, чтобы таких семей становилось больше. Поделитесь статистикой, сколько у нас таких семей? Помогают ли те меры, которые предпринимаются в государстве (льготы), увеличивать количество семей, где трое детей и более?

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Сегодня у нас 114 000 многодетных семей. Мы прирастаем. Конечно, наша супермера – это семейный капитал. Это супермера в Республике Беларусь. Пять лет работы семейного капитала, пять лет до того, как была принята эта программа, прирост на 40 %. В основном это семьи, где трое детей, 80 % от этого количества – это семьи с тремя детьми. Но у нас есть семьи, где и 11, 12, 13 детей. Богат такими семьями Брестский регион, труженики наши, в этом плане они молодцы. Поддерживают демографическую безопасность.

Сегодня пакет мер для многодетных семей достаточно серьезный, при этом он не стоит на мете, всегда совершенствуется. Совершенствуется, потому что мы видим, что прошло пять лет, требуется модернизация той или иной меры. Встречаемся с многодетными семьями, мы взяли себе в практику это, потому что мы получаем обратную связь. Из кабинета министра ведь не все видишь. Особенно мы развернули диалоги в декабре-январе, нас подтолкнуло это к пересмотру указа по семейному капиталу, дальнейшее его развитие с точки зрения досрочного использования на жилье, образование, медицину. Даже имея эти три направления, внутри этих направлений у нас поступили такие заявки, заказы со стороны многодетных семей об усовершенствовании. Мы уже подготовили проект указа, внесли проект указа в правительство. Я думаю, что нас поддержат с этими инициативами, которые пошли непосредственно от многодетных семей. Конечно, и иные льготы, которые есть и в рамках Трудового кодекса.

«Пойдем в компании, на предприятия рассказывать, насколько ценен и важен работник, у которого есть семейные обязанности»