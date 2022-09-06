«Хороший инструмент для накопления денежных средств». Молодая белоруска занялась инвестированием в нефть, газ и сельское хозяйство
Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Было страшно начинать – нужно вложить определенную сумму денег, еще не понимая куда
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как же накопить на ту достойную жизнь, старость не только для себя, но и своих детей? Что же вы решили, Дарья?
Дарья Драпеза, инвестирует накопления:
Одним из вариантов, который пришел к нам на самом деле очень неожиданно, оказалось инвестирование. Было страшно начинать в том плане, что нужно вложить определенную сумму денег, еще не понимая куда. То есть в инвестировании надо немножко разобраться. Надо понимать риски, как это действует, работает.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Во что вы решили инвестировать?
Наталья Надольская:
Она нас плавно поводит к этой мысли. Во что?
Дарья Драпеза:
В индексы – нефть, газ, сельское хозяйство.
Не обязательно иметь огромный запас денег
Юлия Самусенко:
Ничего себе. Во все это, во все эти сферы?
Наталья Надольская:
Не каждый человек особенно в вашем возрасте решит инвестировать в индексы – нефть, газ, акции. То есть у вас, может быть, муж профильно занимается этим вопросом либо вы сами? Почему вдруг инвестиции такие?
Дарья Драпеза:
Нет. Определенный промежуток времени я наблюдала за тем, как инвестиции работают. У меня был пример перед глазами. Я пришла к выводу, что это очень хороший инструмент для накопления денежных средств, при этом не ухудшая тот же самый уровень жизни. Работать можно с разными суммами, не обязательно для этого иметь огромный запас денег и вкладывать их в те же инвестиции. Решили попробовать. Был открыт счет, положена определенная сумма денег, которую мы могли на тот момент, когда открывался счет, даже не бояться потерять. Потому что все-таки, когда вкладываешь в то, чего еще не понимаешь и не знаешь, то всегда есть риск. Его нужно учитывать. Была открыта первая сделка, потом еще одна сделка. Результат очень понравился. Сегодня я вижу, что инвестиции – это то, что может помочь человеку в любом возрасте – помоложе, постарше, в среднем возрасте – улучшать свою материальную жизнь, накапливать денежные средства, планировать будущее и при этом жить одним днем.
О каких суммах идет речь?
Юлия Самусенко:
Дарья, вы, вкладывая в инвестиции, в чем-то себе отказываете? Может быть, не куплю себе дорогую сумочку, не поеду в дорогое путешествие?
Наталья Надольская:
О каких суммах вообще идет речь, если это уместно?
Дарья Драпеза:
Сегодня 1000-1500.
Наталья Надольская:
В месяц?
Дарья Драпеза:
1000-1500 – это два месяца, которые я этим учусь заниматься и занимаюсь.
Наталья Надольская:
Рублей?
Дарья Драпеза:
Нет, долларов.
Наталья Надольская:
Порядка 3000 рублей в месяц у вас уходит на инвестиции? Это хорошо.
Нужно в первую очередь найти специалиста, который проложит дорожку, поможет и подскажет
Анастасия Шляпо, финансовый эксперт, инвестор:
Не в месяц. Это разовый депозит, который был зачислен на счет. С этими 1500 Дарья работает. Только эти 1500 она инвестирует, реинвестирует и с них получает доход. То, с чем столкнулась я сегодня – к сожалению, у нас наше население, как это культурно сказать, финансово безграмотно в этом вопросе. Поэтому огромная просьба и рекомендация, если вас интересуют инвестиции: потенциал там действительно колоссальнейший может быть, но при этом действительно нужно вкладывать в себя с точки зрения обучения. Все, что вы начинаете в плане инвестиций, обязательно начинайте с помощью специалистов. Нужно в первую очередь найти специалиста, который проложит вам дорожку, поможет и подскажет, как это сделать. Конечно же, Дарье самостоятельно вникнуть в эти газ, нефть – это действительно очень сложно. Но, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому, самое главное, здесь амбиции и желание.
Инвестирование позволяет видеть, как деньги ходят, работают на протяжении дня, недели и даже месяца
Наталья Надольская:
Дарья, на каком этапе вы поняли, что сделали правильно, что вложили, инвестировали деньги в эти акции? Вы получили какие-то дивиденды или просто не потеряли свои деньги и уже этому обрадовались?
Дарья Драпеза:
Доход уже получен. Но осознание того, что я сделала правильный выбор, пришло немного раньше – тогда, когда я увидела, как работают деньги. Потому что именно инвестирование позволяет видеть, как деньги ходят, где растут, где уходят в минус, как компенсируют друг друга, работают на протяжении дня, недели и даже месяца. Уже тогда я поняла, что делаю правильные действия, то есть выбрала правильный путь. Потому что именно то, что я вижу, как работают деньги и могу этим управлять, меня устраивает. Соответственно, когда был снят первый доход, первые дивиденды – это только укрепило мое мнение.
Наталья Надольская:
Бесконечно долго можно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и растут акции предприятия, в которое ты вложил свои деньги.
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