«Хороший инструмент для накопления денежных средств». Молодая белоруска занялась инвестированием в нефть, газ и сельское хозяйство

Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Было страшно начинать – нужно вложить определенную сумму денег, еще не понимая куда Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как же накопить на ту достойную жизнь, старость не только для себя, но и своих детей? Что же вы решили, Дарья?

Дарья Драпеза, инвестирует накопления:

Одним из вариантов, который пришел к нам на самом деле очень неожиданно, оказалось инвестирование. Было страшно начинать в том плане, что нужно вложить определенную сумму денег, еще не понимая куда. То есть в инвестировании надо немножко разобраться. Надо понимать риски, как это действует, работает. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Во что вы решили инвестировать? Наталья Надольская:

Она нас плавно поводит к этой мысли. Во что? Дарья Драпеза:

В индексы – нефть, газ, сельское хозяйство. Не обязательно иметь огромный запас денег

Юлия Самусенко:

Ничего себе. Во все это, во все эти сферы? Наталья Надольская:

Не каждый человек особенно в вашем возрасте решит инвестировать в индексы – нефть, газ, акции. То есть у вас, может быть, муж профильно занимается этим вопросом либо вы сами? Почему вдруг инвестиции такие? Дарья Драпеза:

Нет. Определенный промежуток времени я наблюдала за тем, как инвестиции работают. У меня был пример перед глазами. Я пришла к выводу, что это очень хороший инструмент для накопления денежных средств, при этом не ухудшая тот же самый уровень жизни. Работать можно с разными суммами, не обязательно для этого иметь огромный запас денег и вкладывать их в те же инвестиции. Решили попробовать. Был открыт счет, положена определенная сумма денег, которую мы могли на тот момент, когда открывался счет, даже не бояться потерять. Потому что все-таки, когда вкладываешь в то, чего еще не понимаешь и не знаешь, то всегда есть риск. Его нужно учитывать. Была открыта первая сделка, потом еще одна сделка. Результат очень понравился. Сегодня я вижу, что инвестиции – это то, что может помочь человеку в любом возрасте – помоложе, постарше, в среднем возрасте – улучшать свою материальную жизнь, накапливать денежные средства, планировать будущее и при этом жить одним днем. О каких суммах идет речь?

Юлия Самусенко:

Дарья, вы, вкладывая в инвестиции, в чем-то себе отказываете? Может быть, не куплю себе дорогую сумочку, не поеду в дорогое путешествие? Наталья Надольская:

О каких суммах вообще идет речь, если это уместно? Дарья Драпеза:

Сегодня 1000-1500. Наталья Надольская:

В месяц?

Дарья Драпеза:

1000-1500 – это два месяца, которые я этим учусь заниматься и занимаюсь. Наталья Надольская:

Рублей? Дарья Драпеза:

Нет, долларов. Наталья Надольская:

Порядка 3000 рублей в месяц у вас уходит на инвестиции? Это хорошо. Нужно в первую очередь найти специалиста, который проложит дорожку, поможет и подскажет

Анастасия Шляпо, финансовый эксперт, инвестор:

Не в месяц. Это разовый депозит, который был зачислен на счет. С этими 1500 Дарья работает. Только эти 1500 она инвестирует, реинвестирует и с них получает доход. То, с чем столкнулась я сегодня – к сожалению, у нас наше население, как это культурно сказать, финансово безграмотно в этом вопросе. Поэтому огромная просьба и рекомендация, если вас интересуют инвестиции: потенциал там действительно колоссальнейший может быть, но при этом действительно нужно вкладывать в себя с точки зрения обучения. Все, что вы начинаете в плане инвестиций, обязательно начинайте с помощью специалистов. Нужно в первую очередь найти специалиста, который проложит вам дорожку, поможет и подскажет, как это сделать. Конечно же, Дарье самостоятельно вникнуть в эти газ, нефть – это действительно очень сложно. Но, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому, самое главное, здесь амбиции и желание. Инвестирование позволяет видеть, как деньги ходят, работают на протяжении дня, недели и даже месяца