«Есть квартиры, а счастья нет». Почему родителям, заботясь о детях, не стоит забывать о себе
Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Матвиенко, семейный психолог:
Я могу поделиться личным опытом, как двое моих родных племянников не воспользовались тем, что родители это: «Дать». Что дать? Любите вы их в конце концов.
Елена Сманцер, модель, блогер, ведущая, режиссер:
Совершенно верно.
Наталья Матвиенко:
Дайте вы им то, для чего они в эту жизнь пришли.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Что племянники сделали?
Наталья Матвиенко:
Одна живет в Турции.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Все сделали сами, и деньги родителей им не пригодились?
Наталья Матвиенко:
Дело в том, что родители к этому шли через напряг. То есть родители вместо того, чтобы поехать отдохнуть, копили для детей на квартиру. Один в России живет и собирается в Америку – ему не нужно. Вторая в Турции живет и прекрасно себя чувствует. Семьи нет. То есть родители как-то не пережили эти вливания. Есть квартиры, а счастья нет. Давайте зададим вопрос, кто чего больше хочет? Я сижу вся в деньгах, одна, дети где-то в каких-то странах. Я мамка сижу, они мне по Skype: «Не лезь. У меня пати». Пусть это не в деньгах. Но женщина любимая, о которой заботятся, которая знает, чего хочет, занимается тем, что любит, что ей нравится – она от этого цветет и пахнет. Молодые бабушки – их не забрасывают с Марса. Молодые бабушки – это те, кто понимает, хочется сказать, вкус жизни.
Михаил Грачев, финансовый консультант:
Наталья, банкиры, наверное, грозно грозят в вашу сторону пальчиком в надежде на то, что все вкладчики не побегут снимать средства и тратить их направо и налево. На самом деле то, о чем вы рассказали – это частный случай. Таких случаев, ваших и иных, нет числа в нашей стране и соседних, где у нас живут родственники, друзья, знакомые. На частном строить общее – это от противного. Все равное есть какие-то общие принципы, правила, которых люди стараются придерживаться, как бы там ни было. Кто-то копирует поведение своих родителей, кто-то читает, как это все делается, в книгах, кто-то смотрит блоги и изучает чужой опыт. Но все равно, повторюсь еще раз, есть какие-то общепринятые правила. Вы знаете, я часто сравниваю это с дорожным движением. Когда вы садитесь в автомобиль и участвуете в дорожном движении, у вас всегда есть какой-то риск – вы кого-то, вас кто-то либо еще что-то. Но тем не менее, если вы будете соблюдать правила, степень этого риска существенно уменьшится. Точно так же по поводу накоплений, инвестиций и всего остального прочего. Да, безусловно, это не панацея и не стопроцентная страховка в будущем или еще в чем-то. Но тем не менее, если придерживаться каких-то простых правил, следовать им, вероятность того, что в каком-то будущем вам будет некомфортно, меньше. Наверное, все-таки грустно слушать про ваших племянников.
Стараемся какую-то часть дохода откладывать на потом. Финансовый консультант рассказал, как планирует семейный бюджет – подробнее здесь.