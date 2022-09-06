«Есть квартиры, а счастья нет». Почему родителям, заботясь о детях, не стоит забывать о себе

Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Матвиенко, семейный психолог:

Я могу поделиться личным опытом, как двое моих родных племянников не воспользовались тем, что родители это: «Дать». Что дать? Любите вы их в конце концов.

Елена Сманцер, модель, блогер, ведущая, режиссер:

Совершенно верно. Наталья Матвиенко:

Дайте вы им то, для чего они в эту жизнь пришли. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что племянники сделали? Наталья Матвиенко:

Одна живет в Турции.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Все сделали сами, и деньги родителей им не пригодились? Наталья Матвиенко:

Дело в том, что родители к этому шли через напряг. То есть родители вместо того, чтобы поехать отдохнуть, копили для детей на квартиру. Один в России живет и собирается в Америку – ему не нужно. Вторая в Турции живет и прекрасно себя чувствует. Семьи нет. То есть родители как-то не пережили эти вливания. Есть квартиры, а счастья нет. Давайте зададим вопрос, кто чего больше хочет? Я сижу вся в деньгах, одна, дети где-то в каких-то странах. Я мамка сижу, они мне по Skype: «Не лезь. У меня пати». Пусть это не в деньгах. Но женщина любимая, о которой заботятся, которая знает, чего хочет, занимается тем, что любит, что ей нравится – она от этого цветет и пахнет. Молодые бабушки – их не забрасывают с Марса. Молодые бабушки – это те, кто понимает, хочется сказать, вкус жизни.