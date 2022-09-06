Планирование расходов – очень полезная штука. Как найти золотую середину и чем опасен синдром отложенной жизни?
Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что люди советской закалки, эпохи во времена дефицита, когда не могли себе позволить ту самую красивую жизнь и все деньги тратили на нужды семьи, а не на развлечения – может быть это тянется с тех времен?
Наталья Матвиенко, семейный психолог:
Как-то мы привыкли – люди советской эпохи. Но, если задуматься, и тогда были люди, которые жили не так, как другие советские люди. Мне 48 лет, я советский человек еще той эпохи. Я, например, учась в школе, видела, как живут родители моих одноклассников, сравнивали с тем, как живут мои родители. А у кого-то по сравнению с кем-то мои родители прямо были генераторы идей, по сравнению с тем, кто был озабочен насущным пропитанием.
Наталья Надольская:
Вы можете сказать, что ваши родители откладывали жизнь на потом? Ту, которой они хотели бы жить?
Наталья Матвиенко:
Думаю, да.
Наталья Надольская:
В чем это выражалось?
Наталья Матвиенко:
Это было постоянное какое-то – такой задел. Например, мои родители знали, куда они вложат зарплату, которую получат через полмесяца, копили на какую-то машину или еще на что-то.
Наталья Надольская:
Вам не кажется, что это не синдром отложенной жизни, а просто планирование своих расходов?
Наталья Матвиенко:
Планирование своих расходов – это очень полезная штука на самом деле. Но если она занимает всю твою жизнь – люди не видят солнце, перемены погоды, люди перестают замечать. Меня утром подвез сосед, я была очень счастлива тому, что это со мной случилось. А когда люди только планируют черные дни у кого-то, у кого-то еще что-то, и все это в перспективе – практика показывает, что это редко наступает. Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах.
Стараемся какую-то часть дохода откладывать на потом. Финансовый консультант рассказал, как планирует семейный бюджет – подробнее здесь.