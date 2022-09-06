Планирование расходов – очень полезная штука. Как найти золотую середину и чем опасен синдром отложенной жизни?

Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что люди советской закалки, эпохи во времена дефицита, когда не могли себе позволить ту самую красивую жизнь и все деньги тратили на нужды семьи, а не на развлечения – может быть это тянется с тех времен?

Наталья Матвиенко, семейный психолог:

Как-то мы привыкли – люди советской эпохи. Но, если задуматься, и тогда были люди, которые жили не так, как другие советские люди. Мне 48 лет, я советский человек еще той эпохи. Я, например, учась в школе, видела, как живут родители моих одноклассников, сравнивали с тем, как живут мои родители. А у кого-то по сравнению с кем-то мои родители прямо были генераторы идей, по сравнению с тем, кто был озабочен насущным пропитанием. Наталья Надольская:

Вы можете сказать, что ваши родители откладывали жизнь на потом? Ту, которой они хотели бы жить? Наталья Матвиенко:

Думаю, да. Наталья Надольская:

В чем это выражалось?