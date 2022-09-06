Пресытились благополучием и начали копить. Почему не все грамотно распоряжаются финансами?

Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я недавно прочитала статью на одном информационном портале. Может быть, вы ее тоже читали, можем обсудить. Про девушку, которая зарабатывала мало и, когда она стала зарабатывать в три раза больше, так скажем, слетела с катушек. Она стала покупать ювелирные украшения, дорогие какие-то вещи. Потом она этим насытилась в течении какого-то времени – полугода, года и стала копить. То есть она прошла эту стадию насыщения, какими-то материальными благами. Вы читали, Наталья, эту статью?

Наталья Матвиенко, семейный психолог:

Нет. Я думала про другую. Наталья Надольская:

Скажите, где эта золотая середина – может быть, действительно людям достаточно вкусить этого благополучия, а потом они все равно приходят к осознанию, накоплению, откладыванию этой жизни на потом? Наталья Матвиенко:

Чем была движима девушка, когда скупала ювелирку? Наталья Надольская:

Это, как наесться мандаринов, которых целый год не ел. Она хотела себе это позволить, позволила и потеряла к этому интерес.