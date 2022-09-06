Пресытились благополучием и начали копить. Почему не все грамотно распоряжаются финансами?
Пока кто-то отрывается на полную катушку и прожигает жизнь, другие откладывают ее на потом. Мол, в будущем куплю, поеду, отдохну. А ведь завтра может и не наступить. О том, нужно ли копить на черный день и как найти баланс в этом вопросе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я недавно прочитала статью на одном информационном портале. Может быть, вы ее тоже читали, можем обсудить. Про девушку, которая зарабатывала мало и, когда она стала зарабатывать в три раза больше, так скажем, слетела с катушек. Она стала покупать ювелирные украшения, дорогие какие-то вещи. Потом она этим насытилась в течении какого-то времени – полугода, года и стала копить. То есть она прошла эту стадию насыщения, какими-то материальными благами. Вы читали, Наталья, эту статью?
Наталья Матвиенко, семейный психолог:
Нет. Я думала про другую.
Наталья Надольская:
Скажите, где эта золотая середина – может быть, действительно людям достаточно вкусить этого благополучия, а потом они все равно приходят к осознанию, накоплению, откладыванию этой жизни на потом?
Наталья Матвиенко:
Чем была движима девушка, когда скупала ювелирку?
Наталья Надольская:
Это, как наесться мандаринов, которых целый год не ел. Она хотела себе это позволить, позволила и потеряла к этому интерес.
Наталья Матвиенко:
Пришла бы она к осознанному потреблению, не наевшись как бы того, чего ей не хватало? Голодный человек, пока он не поест... В психологии пирамида Маслоу: пока у тебя не реализован базовый слой, базовая потребность – крыша над головой, вода, еда, ты не можешь думать о вечном. То же самое. Ей для чего-то было это нужно. Она к этому пришла. У каждого свой путь. Это гармония и баланс в голове. Нет однозначного ответа: делай так или так, и будет тебе счастье.
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