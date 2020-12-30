«Хочу, чтобы каждый из них был счастлив». Кого 30 декабря поздравляли Дорофеева, Карпенко и Караник?

Новости Беларуси. Подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. В Беларуси продолжается акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание уделяют малышам, которые по разным причинам обделены им в эти праздничные дни. Ребят поздравляют чиновники, известные белорусы, волонтеры. 30 декабря министр образования был в гостях у воспитанников спецучилища в Мядельском районе, а Красный Крест отправил подарки 10 тысячам ребят. Дмитрий Боярович подробнее. В офисе Красного Креста в Беларуси сегодня кипит работа. Еще бы: волонтерам нужно отправить 10 тысяч подарков. Столько детей написали сюда письма с просьбой исполнить заветные желания.

Гаджеты, школьные принадлежности, книги – вещи, которые получат ребята, они сами и их родители приобрести не в силах. В этом им весь декабрь помогали и компании, и простые белорусы. Представитель Красного Креста об акции «Ёлка желаний»: наша задача в этом году – осчастливить 10 тысяч детей

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Вот один из таких подарков, который уже сегодня отправится в Мстиславль. Адресат – восьмилетний мальчик Вова из неполной малообеспеченной семьи. Его желание, как и желание еще 10 тысяч ребят, исполнится в этот Новый год.

Марафон добрых дел 30 декабря добрался и до Мядельского района. Спецучилище в деревне Кривичи посетил министр образования Игорь Карпенко. Для воспитанников – ценные подарки и праздничное настроение.

Таких лечебно-воспитательных учреждений в Беларуси всего четыре. Здесь проходят перевоспитание и получают рабочую специальность полсотни подростков. В свое время каждый из них оступился.

Сегодня у ребят есть возможность исправиться, переосмыслить жизнь. С ними сегодня играли в шахматы, каждый мог рассчитывать на разговор тет-а-тет. Такие встречи – еще один шаг в направлении достойной жизни для воспитанников училища.

Мне вообще понравилось то, что приехали такие люди. Очень приятно было, особенно когда министр вручил подарки. Очень хорошие артисты, так хорошо поют.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

Хочу, чтобы каждый из них был счастлив. Чтобы его мечты осуществились, чтобы он выбрал тот путь в жизни, который сделает его счастливым.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Здесь воспитательный процесс выстроен таким образом, чтобы дети не просто это все переосмыслили. Чтобы они получили профессию, чтобы они получили знания. Многие из них, кстати, даже потом поступают в педагогические вузы.

Баскетбольные мячи с автографами команды «Гродно-93» и много других подарков 30 декабря получили воспитанники Понемуньского детского дома. Пас в Новый год мячом с цифрами 2021 символически сделал губернатор Гродненской области Владимир Караник.

­– Кто готов мяч поймать?

– Я!

– Ну, давай, раз ты. Держи! Молодец, поймал.

Гости рассчитывают, что мячи с подписями неоднократных чемпионов страны станут для детей хорошей мотивацией к новым достижениям. Пригодятся и другие подарки – новые компьютеры и абонементы для каждого ребенка в бассейн. В Понемуньском детском доме воспитываются 47 детей. Все они в новогодние дни окружены вниманием и заботой.

Елизавета Кочкина, воспитанница Понемуньского детского дома Гродно:

Новый год – это мой самый любимый праздник. В этот день у всех взрослых и детей на лицах улыбки, у них сбываются мечты. Я думаю, что в этот год у всех детей этого детского дома сбудутся мечты.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Чувство сострадания к детям, которые попали в такую тяжелую ситуацию. С другой стороны, мы понимаем, что у нас в стране организована забота на уровне государства, на уровне неравнодушных граждан. Мы пытаемся действительно этим детям принести праздник в их жизнь, подарить им это ощущение праздника и новогоднего волшебства. И когда видишь у этих детей улыбки, их счастливые лица, становится легче на душе, понимаешь, что то, что ты делаешь, ты делаешь не зря.