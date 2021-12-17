«Хочется встретить достойно юбилей». Белорусскому кинематографу исполнилось 97 лет

Новости Беларуси. Белорусскому кинематографу 97 лет. За это время отснято более 550 километров киноленты, экранизировались романы классиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто стоял у истоков киноискусства в Беларуси и за что любят нашу анимацию – в материале Полины Королевы.

Путем постановлений, через создание государственного управления по делам кинематографа и фотографии на свет появилось белорусское кино. В холодном декабре, борясь за жизнь, креп и рос творческий процесс. Может, потому закаленное морозом искусство уродилось таким прямолинейным, честным и природным. По той же причине приблизилось оно к вековому возрасту. Как и коре старого дуба, полесскому кинематографу есть что рассказать.

Владимир Карачевский, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Знаете, мы, может быть, не делаем громкие экшены и супердорогое кино. Но всегда во главе стоят человек, отношения, теплота, доброта, память. Мы помним свою историю, помним свое прошлое, мы бережно к этому относимся. Может быть, иногда бываем консервативными, но, может, иногда это и неплохо.

«Лесная быль» – первый белорусский фильм, он же – боевик. Но слишком отличный от современных блокбастеров. Как основу кинокартина впитала произведение «Свинопас» Михася Чарота. Эта тесная, почти кровная связь с литературой в белорусском кинематографе останется надолго. Классиков Шамякина и Мележа, например, вспоминают в Доме кино и сегодня. На их романах выросли золотые фильмы Беларуси, а на этих фильмах выросли сами белорусы. Владимир Карачевский:

Сейчас наступает время строить на старом фундаменте новую надстройку следующему поколению. Самое главное, чтобы не было нигилизма. Построить новое можно, только опираясь на старые вещи, на то, что было сделано до тебя.

День рождения белорусского кино – это и день рождения тех, кто фильмы любит, делает, кто ими живет. За эти годы было отснято более 550 километров киноленты, а совсем недавно успехом прогремел кинофестиваль «Лістапад». На одной площадке в этом году встретились киноветераны и их преемники. В окружении реквизитов и в предновогодней атмосфере они собрались, чтобы шагнуть в новое столетие белорусского кинематографа.

Владимир Карачевский:

Мы строим большие планы. Хочется встретить достойно юбилей. Я не хочу, чтобы мы только ностальгировали, говорили, как хорошо было в прошлом. Мы должны внести что-то свое, чтобы быть достойными тех людей, которые создавали, были у истоков белорусского кино.

Полина Королева, корреспондент:

В этом году не один повод для праздника. Если белорусскому кино немного не хватило до столетнего юбилея, то белорусскую мультипликацию можно поздравить с пятидесятилетием. Конечно, наши мультики отличаются. Это хранилище фольклора, мудрости и души. В них немного нравоучений, но очень много добра. У анимационного кино, как говорят, нет границ. Одна преграда – отсутствие воображения у человека. А дальше все позволено.

Игорь Волчек, режиссер анимационного кино:

Анимация – это не только развлекательный жанр. Хотя это не исключается, наоборот, это приветствуется, дай бог, чтобы это было. Но это еще все-таки самостоятельный вид искусства, где представлены все жанры, поэтому анимация значительно глубже, чем о ней думают. Как говорит режиссер, в мире нашу анимацию любят за качество. А он лично – за глубину. И добавляет: однажды столкнувшись с искусством, от него не откажешься.