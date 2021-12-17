«Нисколько не жалею, что учусь и стану врачом». Лучших студентов наградили в Белорусском государственном медуниверситете

Новости Беларуси. Лучших студентов и волонтеров отметили в Белорусском государственном медицинском университете. Когда врачам понадобилась помощь, не остались в стороне многие факультеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в детстве, когда Анну спросили, кем она хочет стать в будущем, прозвучал гордый ответ

Я хочу стать врачом.

В семье Чайковских профессия медик – это призвание. Потому по-другому в истории четвертого поколения врачей и быть не могло. Анна поступила в профильный университет на лечебный факультет. Когда весь мир столкнулся с пандемией, не осталась в стороне и предложила свою помощь на самом сложном участке – в реанимации.

Анна Чайковская, студентка БГМУ:

Каждого человека, каждую семью затронула пандемия. Я видела, насколько напряжено здравоохранение, и чувствовала, что могу небольшим своим вкладом помочь. Помогали в том числе и в красной зоне. Защитные костюмы, сложные пациенты.

Анна Чайковская:

Ставили капельницы, брали кровь, помогали перестилать пациентов, санировать. Еще была не врачебная деятельность, но все равно погружаешься во все здравоохранение, в помощь людям. В первую очередь это эмоционально достаточно непросто, потому что приходилось сталкиваться со взрослой жизнью. Им пришлось повзрослеть в профессии гораздо быстрее. Студентка второго курса Арина Акопян, будущий стоматолог, помогала медсестрам поликлиники в антиковидной профилактике. Хорошо помнит первые дни, когда началась вакцинация. Теперь и другим советует к встрече с вирусом подготовить иммунитет. «Хотела поработать, ощутить медицину». Лучших студентов и волонтеров отметили в БГМУ – читайте здесь.

Они помогают в регистратуре, в оформлении больничных листов, контролируют состояние амбулаторных пациентов. В поликлиниках, больницах, кол-центрах, реанимациях, лабораториях, санэпидемслужбах работают более тысячи белорусских студентов-медиков. Благодаря их смелости и желанию медицинская семья стала не только больше. Каждый молодой сотрудник – это неоценимая помощь, особенно в пиковые эпидемиологические моменты. Такой вот пример первокурсникам.

Алексей Волотовский, декан лечебного факультета БГМУ:

Наши студенты уже практически с первых курсов приходят в клинику, а после третьего уже приходят работать в учреждения здравоохранения, где оказывают медицинскую помощь нашему населению. Так складывается, что в последние полтора-два года, в том числе с COVID-19, они проявили себя с самой лучшей стороны. Это касается и выпускников, шестикурсников, и студентов более младших курсов.

Лучших студентов и волонтеров отметили в Белорусском государственном медицинском университете. Почетное событие приурочили к вековому юбилею альма-матер. Среди тех, кто отмечен благодарностями, также студенты, которые проявили себя в науке, спорте, искусстве, общественной жизни.

Ян Острожинский, студент БГМУ:

Я нисколько не жалею, что учусь и стану врачом. Опыт немаловажен. Существует поговорка: век живи – век учись. И к врачу это абсолютно применимо. Врач на протяжении всей жизни, на протяжении своей работы постоянно должен учиться и совершенствоваться.

Синхронизация теории и практики. Это уже скорее традиция для БГМУ. К примеру, на базе стоматологического факультета уже работает школа юного имплантолога. Впереди открытие университетской клиники. Но главное – это призвание быть врачом и помогать людям.