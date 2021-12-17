Два здания Национального художественного музея открылись после реконструкции

Новости Беларуси. Новоселье в музейном квартале Минска. После реконструкции открылись два здания Национального художественного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновились выставочный и реставрационный корпуса. Особый микроклимат обеспечит сохранность ценностей, а дизайн и освещение новых залов позволят сфокусировать все внимание на экспонатах. Расширилась площадь реставрационных мастерских. Особое внимание уделили безбарьерной среде. Отвели место и арт-магазину. На реализацию проекта уже выделено 38 миллионов рублей. В будущем в музейном квартале появится скульптурный дворик, а все корпуса свяжут галереи.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Па-першае, тут новыя тэхналогіі. Клімат-кантроль, свет выстаўлены, які мае сваю функцыю. Можна яго больш актыўным зрабіць ці больш пасіўным выставіць. І, канешне, тыя ўмовы, у якіх мы сёння экспануем нашы выстаўкі. Тыя ж памяшканні для навуковых супрацоўнікаў і, канешне, памяшканні асабліва для нашых рэстаўратараў. Гэта сапраўдны рэстаўрацыйны цэнтр атрымаўся.