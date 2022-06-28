«Хочется в магистратуру, аспирантуру». О чём мечтают белорусские выпускники и как они попали на бал к Президенту?

Новости Беларуси. Сплав молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит белорусам в бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Об этом заявил 28 июня Президент Беларуси, обращаясь к выпускникам во время Республиканского бала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

230 человек, лучшие из лучших, представители всех вузов нашей страны приглашены на Республиканский выпускной. Они молоды, красивы, полны энергии, оптимизма и амбиций. Они уверены, что все у них непременно получится.

Достигнуть совершенства в той сфере, в которой я сейчас работаю, а именно качество данных. Я ими занимаюсь. Я надеюсь, что я в этом стану специалистом, действительно ценным и профессиональным.

В идеале мне хочется дальше развиваться по научной и общественной деятельности. Первая ступень высшего образования уже взята, у меня уже на руках будет мой диплом. Хочется дальше, хочется в магистратуру, аспирантуру. Ну и дальнейшие какие-то продвижения в научной сфере.