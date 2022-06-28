«Хочется в магистратуру, аспирантуру». О чём мечтают белорусские выпускники и как они попали на бал к Президенту?
Новости Беларуси. Сплав молодости, родительского опыта станет той силой, которая позволит белорусам в бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Об этом заявил 28 июня Президент Беларуси, обращаясь к выпускникам во время Республиканского бала в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
230 человек, лучшие из лучших, представители всех вузов нашей страны приглашены на Республиканский выпускной. Они молоды, красивы, полны энергии, оптимизма и амбиций. Они уверены, что все у них непременно получится.
Достигнуть совершенства в той сфере, в которой я сейчас работаю, а именно качество данных. Я ими занимаюсь. Я надеюсь, что я в этом стану специалистом, действительно ценным и профессиональным.
В идеале мне хочется дальше развиваться по научной и общественной деятельности. Первая ступень высшего образования уже взята, у меня уже на руках будет мой диплом. Хочется дальше, хочется в магистратуру, аспирантуру. Ну и дальнейшие какие-то продвижения в научной сфере.
28 июня на праздник приглашены лучшие из лучших выпускников. Они станут военными, медиками, педагогами и не только. Впрочем, какой бы профессиональный путь молодые люди ни избрали, им еще предстоит показать себя. Но это будет завтра, а сегодня повод гордиться собой и своими прошлыми достижениями.
– Достаточно активный человек в культурно-творческой деятельности. Очень много участвую как на фоне факультета, так и университета. Выступаю постоянно. Спорт.
– В ближайшем будущем я поступаю в магистратуру, также в своем университете, на своей кафедре. И уже работаю программистом. Мне нравилась всегда математика, нули, единицы. Поэтому выбрала именно такую профессию.
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